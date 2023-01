GF Vip 7, chi sono i nominati per il 9 gennaio: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati al televoto fino al 9 gennaio? Sono tre i concorrenti del cast che si giocano l’immunità per le prossime nomination e la chance di mandare uno dei loro rivali direttamente al televoto di eliminazione. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 9 gennaio

Il televoto della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha portato all’eliminazione di Wilma Goich, che si è però salvata grazie al biglietto di ritorno.

Nessuna eliminazione, quindi, questa settimana, se si esclude il forfait di Patrizia Rossetti per motivi di salute. Il pubblico ora ha già gli occhi puntati al prossimo televoto, attivo fino alla puntata del 9 gennaio. Sono tre i concorrenti nominati: si tratta di Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber. Il trio si gioca l’immunità e la chance di lanciare uno dei perdenti dalla padella alla brace. Il vincitore del televoto, infatti, non potrà essere scelto nelle prossime nomination e potrà scegliere chi tra gli altri due finirà direttamente al televoto eliminatorio.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Dana, Davide e Oriana. #GFVIP pic.twitter.com/uFYZ8r3WGY — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2023

I sondaggi: chi è in vantaggio tra i vipponi in nomination?

Per il momento i sondaggi vedono in netto vantaggio Oriana Marzoli, che continua ad essere una delle concorrenti più amate dal pubblico.

Al 3 gennaio l’influencer venezuelana è data al 45% su Forumfree, al 46% da RealityHouse e addirittura al 66% su Isa e Chia. Sempre ultimissimo, invece, Davide Donadei, che a quanto pare avrà bisogno di un po’ più di tempo per conquistare gli spettatori. Purtroppo per lui non è detto che ci riuscirà. In caso di vittoria al televoto per Oriana, la showgirl sceglierà probabilmente di mandare al televoto eliminatorio l’ex tronista, colpevole di averle rifilato un “palo”.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: