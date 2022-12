Televoto truccato al GF Vip, Tavassi contro Fiordelisi: “Doveva andare così”

Ennesimo scandalo al GF Vip, si parla di televoto truccato per favorire Antonella Fiordelisi. Le accuse dei Tavassi: "Doveva andare così a prescindere".

Accuse di televoto truccato al GF Vip 7, le critiche di Edoardo e Guendalina Tavassi dopo la vittoria di Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice, da tempo invisa al pubblico del web, è risultata comunque la preferita dopo le votazioni. Un risultato che insospettisce i fratelli Tavassi: “Scandaloso, i tuoi veri fan sono i bot. Doveva finire così a prescindere”.

GF Vip, le accuse di televoto truccato per favorire Antonella Fiordelisi

Il Grande Fratello Vip 7 è al centro dell’ennesima bufera mediatica.

L’origine del polverone, stavolta, è la vittoria al televoto di Antonella Fiordelisi, che ha conquistato l’immunità in quanto preferita dal pubblico. Un risultato che ha sorpreso sia il cast che gli spettatori considerato l’astio di una vasta fetta del pubblico del web verso l’ex schermitrice. In molti si sono quindi scagliati contro la produzione del GF, accusata di aver truccato il televoto per favorire la permanenza di Antonella.

Le critiche dei fratelli Tavassi: “Doveva finire così. I tuoi veri fan sono i bot”

Le accuse al GF arrivano anche dall’interno della casa, dove Antonella è tutt’altro che popolare negli ultimi tempi. In particolare spicca una conversazione tra Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese, dove l’ex naufrago manifesta i suoi dubbi sulla vittoria della Fiordelisi. “Tira de più Edoardo che…capito?” -afferma Tavassi, alludendo alla presa mediatica del tira e molla tra lei e Donnamaria– “Secondo me, so’ sincero…Doveva finì così, doveva essere a prescindere così“.

Tavassi: “E certo a pallettoni, si però…” MIODDIO TAVASSI E ANTONINO HANNO CAPITO CHE IL TELEVOTO DI STASERA È STATO TRUCCATO 🔥🔥 #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/2r1Zoc0hF7 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022

Anche sua sorella Guendalina, sua prima tifosa da casa, è sul piede di guerra. La showgirl ha criticato aspramente il GF, senza alcun pelo sulla lingua: “Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot.

Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”.