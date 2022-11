Jessica Pelizon, chi è la sorella di Nikita Pelizon: le critiche al GF Vip 7

Chi è Jessica Pelizon, sorella di Nikita in guerra con il GF Vip 7. È salita agli onori delle cronache per i suoi sfoghi web contro la produzione del reality, che starebbe trattando ingiustamente sua sorella: “Siete disonesti”.

Chi è Jessica Pelizon, vita privata e carriera della sorella di Nikita

Jessica Pelizon è diventata nota al pubblico del Grande Fratello Vip 7 in quanto sorella della gieffina Nikita, nota modella e influencer triestina. Molto gelosa della propria vita privata, si sa molto poco su di lei e sulla sua famiglia.

Ha un compagno, tre figli e lavora nell’ambito della ristorazione. Verso la fine di ottobre, ha fatto una visita a sorpresa alla Nikita nella casa del GF, insieme al fratello Raffaele.

Nelle ultime settimane Jessica si è detta stufa dell’attenzione mediatica e del gossip pressanti che la sua famiglia subisce dall’inizio della trasmissione: “Ora le nostre vite e tutte le cose private stanno diventando pubbliche, lei al GF ha la psicologa disponibile ogni giorno, noi qui fuori no”. L’attenzione sul passato di Nikita e sul rapporto con i suoi genitori han creato non pochi problemi: “Io e mio fratello ora siamo in una bruttissima situazione.

Amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori, sappiamo che hanno cercato di fare del loro meglio ma siamo contrari alla loro religione e siamo convinti che se ci avessero allevato senza seguirla le nostre vite sarebbero state completamente diverse”.

Le critiche al GF Vip 7: “Siete disonesti, fate sentire solo una campana”

Jessica Pelizon ha rivolto critiche accese al reality circa la diffusione di un video che vede protagonisti sua sorella e l’imprenditore Valerio Tremiterra, alimentando le voci di un flirt tra i due.

In particolare, accusa la produzione del GF Vip di isolare Nikita e di impedirle di parlare con lei: “Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere ne a me, ne al team, ne all’ avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità. Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti“.

“Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento” -aggiunge Jessica- “Perché le fanno vedere le cose solo in parte? Per esempio, ieri tutti dolci con il video di Wilma e Daniele e non le hanno mostrato come Wilma la massacra alle spalle per gelosia.

Abbiamo un contatto che ci dice se sta bene ecc però non possiamo farle arrivare informazioni esterne, il problema è che ormai loro lo hanno inserito, quindi non essendo più un informazione esterna, non capisco perché non si può andare lì ad avvisarla“.