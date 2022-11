Asia Argento nuda per celebrare il fidanzato : perché e chi è Michele Martignoni

Asia Argento nuda su Instagram insieme al suo fidanzato. Gli utenti hanno riempito di like il post senza veli dell’attrice e dello sportivo di arti marziali che è da qualche mese il suo nuovo compagno.

Asia Argento nuda per celebrare Michele Martignoni

Asia Argento ha catturato l’attenzioni di molti utenti sul suo canale Instagram dopo essersi mostrata senza veli coperta solo da una cintura/trofeo insieme al suo fidanzato Michele Matignomi.

La spiegazione di questo scatto è nella didascalia del post.

“Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining ❤️‍🔥 “The belt came to Rome and it will stay here”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

Chi è Michele Martignoni

Michele Martignoni è nato a Roma il 9 febbraio del 1996. Il fidanzato di Arisa è uno sportivo. Il suo nome è noto in ambito della MMA, acronimo di Mixed Martial Arts. Marignoni è infatti specializzato in questa disciplina, che prevede un mix tra varie arti marziali (tra cui karate e lotta libera). Soprannominato The Italian Thunder (ossia il Tuono Italiano) è campione mondiale di MMA, titolo che si è guadagnato lo scorso ottobre, quando ha battuto Black Panther (soprannome dell’atleta Dominique Wooding) al match finale.