GF Vip 7 cosa è successo nell’ultima puntata del 20 febbraio: riassunto, eliminati, nominati

GF Vip 7, che cosa è successo nell’ultima puntata del 20 febbraio? Chi è stato eliminato tra i concorrenti in nomination? Chi invece è finito al televoto? Ecco il resoconto completo di quanto accaduto ieri sera nella trentacinquesima puntata del reality più longevo d’Italia.

GF Vip 7, riassunto della puntata del 20 febbraio: cosa è successo, chi è stato eliminato?

Ieri sera, lunedì 20 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Nonostante il televoto eliminatorio, nessuno dei concorrenti in gara ha lasciato la casa del GF. La meno votata è stata Sarah Altobello, che però si è salvata dall’eliminazione con il biglietto di ritorno. Il clima di grande caos e ostilità tra alcuni concorrenti degli ultimi giorni ha spinto la produzione a prendere seri provvedimenti. Gli autori hanno deciso di punire i vipponi dimezzando il loro budget per due settimane. “Per colpa di qualcuno pagano tutti.” -ha spiegato Alfonso Signorini. Il conduttore ha poi ammonito Ivana Mrazova, che ha protestato per il provvedimento: “Non farmi parlare perché se fosse dipeso da me voi tre questa sera facevate le valigie e tornavate a casa”.

Molto duri anche i giudizi di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. “Molti di voi per continuare a fomentare questo odio non si stanno più mostrando per come sono veramente.” -spiega Sonia- “Il pubblico tra un mese e mezzo, quando uscirete, non si ricorderà di voi”. La cantante si è detta molto delusa: “Non salvo nessuno. Sono tutti egocentrici per mettersi in mostra. Questo è un programma leggero, sono dei privilegiati e loro dovrebbero essere rispettosi del pubblico a casa”.

Chi sono i nominati fino al 23 febbraio: chi si salverà?

Nell’ultima fase della puntata, i vip della casa del GF si sono espressi con le loro nomination, sia segrete in Confessionale che palesi. Sono quattro i concorrenti coinvolti nel nuovo televoto eliminatorio: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Il meno votato tra i nominati sarà costretto a lasciare definitivamente la casa. Il voto resterà aperto fino a giovedì 23 febbraio.