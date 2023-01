Adriano Panatta, chi è l’ex campione di tennis: vita privata, moglie, figli

Chi è Adriano Panatta, ex campione di tennis italiano. Grazie ai suoi brillanti risultati, è considerato il miglior giocatore italiano dell’era Open. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Adriano Panatta, vita privata e carriera dell’ex campione di tennis

Nato a Roma il 9 luglio 1950, Adriano Panatta ha 72 anni ed è un celebre ex tennista, considerato tra i migliori giocatori italiani in assoluto. Nel corso della sua carriera ha conquistato i Campionati italiani assoluti per sei anni consecutivi, dal 1970 al 1975. Disputa ben 26 finali nel circuito internazionale, ottenendo dieci vittorie, tra cui è incluso il trionfo al Roland Garros nel 1976. Ottiene inoltre 18 titoli internazionali in doppio e ricopre un ruolo fondamentale nell’unica vittoria in Coppa Davis della nazionale italiana. Panatta è l’unico tennista italiano nella storia ad aver conquistato due titoli di categoria ATP Masters 1000 in singolo. È inoltre stato l’unico giocatore al mondo in grado di sconfiggere al Roland Garros il sei volte campione Bjorn Borg.

Dopo il ritiro si dedica prima alla nazionale, come capitano non-giocatore della squadra italiana della Coppa Davis, poi alla motonautica, dove si fa notare nell’offshore. Negli anni successivi è spesso ospite televisivo in trasmissioni sportive e non, come opinionista ma anche conduttore. Nel 2017 affianca Edoardo Vianello, Claudio Lippi e Lando Buzzanca nel docureality di Rai 2 Meglio tardi che mai.

Vita privata: moglie e figli del tennista

Nel corso della sua vita Adriano Panatta è stato sposato due volte. La sua prima moglie era Rosaria Luconi, madre dei suoi tre figli: Niccolò, nato nel 1975, Alessandro, nato nel 1979, e Rubina, nata nel 1980. Rosaria resta al suo fianco per oltre quarant’anni. Ciononostante, il tennista fu spesso protagonista della cronaca rosa a causa delle sue tante tresche con celebri donne dello spettacolo come Loredana Bertè, Serena Grandi e Clarissa Burt.

Dopo il divorzio da Rosaria, Panatta ha ritrovato l’amore con l’avvocatessa Anna Bonamigo. I due si conoscono durante una vacanza a Capri, come racconta la giurista: “Io ballavo scalza, lui invece stava incollato al divano”. Tra i due scatta qualcosa, al punto che decidono di vivere insieme a Treviso. Poi arriva la proposta di matrimonio, con un bigliettino romantico: “Vuoi sposarmi? Post scriptum: solo se te la senti, eh”. Adriano e Anna sono marito e moglie dall’ottobre 2020: a ufficiare le nozze a Venezia è l’attuale Ministro della Giustizia Carlo Nordio.