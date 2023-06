Fabio Rovazzi e Orietta Berti lanciano il nuovo singolo “La Discoteca Italiana” e vanno in giro con un furgoncino

Fabio Rovazzi e Orietta Berti stanno promovendo il lancio del loro nuovo singolo insieme che a giorni sarà lanciato in radio e sul web. Intanto, sui social girano filmati divertenti che anticipano la pubblicazione della canzone.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti lanciano il nuovo singolo “La Discoteca Italiana”

Fabio Rovazzi e Orietta Berti hanno collaborato al loro nuovo singolo insieme che punta a diventare una delle hit dell’estate 2023. Il titolo è “La Discoteca Italiana” e da venerdì 9 giugno sarà lanciato in radio e sul web. I due hanno già condiviso l’esperienza sulla nave al festival di Sanremo e dunque non è la prima volta che collaborano insieme.

Vanno in giro con un furgoncino

I due stanno promovendo il lancio del singolo in tour a bordo di un furgoncino vintage bianco, azzurro e arancione. “La tua vita è noiosa? Ci pensiamo noi – declama dal megafono del veicolo la voce registrata del cantante e youtuber milanese – . La festa di compleanno di tuo figlio non è andata come speravi? Ci pensiamo noi. Basta chiamare il numero del ‘manager’, che appare sul furgoncino ed entrare a far parte della Discoteca Italiana”.

Il video è anticipato da una storia su Instagram in cui Rovazzi, videochiama Orietta Berti per annunciarle che “si parte oggi”. La replica della cantante: “Sono prontissima. Anzi mi piace così tanto il furgoncino vintage che non è più kitch, per me è chic”, dice giocando sulla pronuncia delle due parole. La risposta di Rovazzi non si fa attendere. “Hai ragione, è bellissimo. Dobbiamo usarlo tutto l’anno”.