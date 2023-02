GF Vip 7, cosa è successo nel van: Edoardo Donnamaria nella bufera

GF Vip 7, cosa è successo nel van: cosa ha fatto Edoardo Donnamaria . La voce di RTL 102.5 è ora a rischio eliminazione dopo la palpata a Nicole Murgia. Il gieffino nello sconforto dopo la frattura con Antonella: “Cinque mesi che faccio di tutto, rovinato in una serata”.

GF Vip 7, cosa è successo nel van: il flirt tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia

Il van-gate è stato di nuovo l’argomento principale dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha pizzicato un po’ i concorrenti circa gli avvenimenti di quella misteriosa notte nel minivan: “Stasera mi divertirò a torchiarli un po’”. A pagarne le conseguenze è stato soprattutto Edoardo Donnamaria: a causa dei suoi comportamenti nel van, la sua relazione con Antonella Fiordelisi si è disintegrata completamente. Ma cosa è successo esattamente?

Andiamo con ordine. Ad inizio puntata, Signorini si è divertito a stuzzicare il cast: “Come van?”. Il conduttore ha pressato un po’ Donnamaria, Tavassi, Nicole e Micol, chiedendo loro se avessero qualcosa da confessare. Signorini ha fatto intendere di sapere esattamente cosa fosse successo: “Le mani stavano a posto?”. Più tardi, la verità è uscita fuori: quella notte Donnamaria ha palpato il seno di Nicole Murgia.

Antonella ne parla in confessionale, furiosa: “Che schifo che mi fa, poi mi fa sempre le prediche”. La gieffina è ormai decisa a tagliare i ponti e chiudere la relazione: “Non permetterò mai a me stessa di stare con una persona così”. Da parte sua Edoardo ha ammesso di aver sbagliato ma si è difeso dicendo che il tutto si è svolto senza malizia. L’ex volto di Forum ha ammesso di aver detto a Nicole di “non aver visto così tante tette rifatte se non nella casa del Grande Fratello” per poi toccarla.

E dopo la confessione di Edoardo… Antonella è totalmente ON FIRE. 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/gNcp69h3qN — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2023

Lo sconforto di Edoardo: “Cinque mesi stravolti in due ore”

A fine puntata Edoardo Donnamaria ha avuto un momento di sconforto. Lo speaker radiofonico è finito in nomination: non solo è a rischio eliminazione, ma la sua relazione con la schermitrice sembra ormai morta e sepolta. “Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella?” -ha sbottato Edoardo- “Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore“.

Tavassi e Onestini hanno provato a dargli conforto. “Tu hai dato l’assist a chi ha sempre voluto passare per vittima e non c’è mai riuscita.” –ha affermato l’ex naufrago, parlando di Antonella- ” Sarò impopolare, ma la realtà è questa. Se lei è innamorata di te questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva”. Anche Luca è d’accordo sull’atteggiamento della Fiordelisi: “Se lei torna da te dopo questa c’è qualcos’altro, altrimenti le hai servito su un piatto d’argento quello che voleva. Nei video con Nicole io ho visto solo amicizia, la palpata io l’avrei evitata, ma le altre scene erano palesemente di amicizia”.