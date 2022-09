Milano, bacio tra due uomini spaventa una signora che chiama la polizia

Milano, bacio tra due uomini spinge una signora anziana a chiamare le forze dell'ordine per denunciare le effusioni sotto casa sua.

Milano, bacio tra uomini viene denunciato da una signora anziana infastidita delle effusione che sono andate in scena sotto casa sua. La telefonata della signora è stata ripresa da un video pubblicato sui social che sta facendo il giro del web.

Milano, bacio tra due uomini

A Milano ha fatto scandalo per una signora anziana un bacio tra due uomini. Spaventata per lo scambio di effusione sotto casa sua, la signora ha pensato bene di chiamare le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Tuttavia, l’anziana era ignara del fatto che mentre telefonava alla polizia veniva ripresa in un video che sta facendo il giro del web.

Una signora chiama la polizia

“ La signora sta chiamando la polizia perché mi sto baciando per strada con un altro ragazzo, accusandosi di indecenza pubblica “, scrive l’autore del video che ha rapidamente fatto il giro del web. Mentre il video veniva girato, l’anziana signora parlava con le forze dell’ordine: “ Sono qui con una faccia di tolla a chiamarmi vecchia, qui e là.

Ha capito? Ma dico, l’educazione e la decenza proprio sotto i piedi ormai“, dice la signora al telefono alla polizia.

C’è però da segnalare che non c’è la certezza sul fatto che la donna fosse infastidita a prescindere dallo stesso sesso dei ragazzi che si baciavano oppure in generale si è rivolta alla polizia per denunciare le effusioni.

LEGGI ANCHE: Cernobbio, Salvini e Meloni allo scontro sulle sanzioni contro la Russia: cos’è successo tra i due leader