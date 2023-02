GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 2 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 2 marzo? Sono cinque i concorrenti al televoto questa settimana, tutti a rischio eliminazione. Chi lascerà la casa del Grande Fratello? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 2 marzo

Nicole Murgia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 nella trentasettesima puntata dell’amato reality show Mediaset. Siamo ormai nelle fasi finali del programma, non c’è più spazio per immunità e favoriti del pubblico. Alfonso Signorini, infatti, ha spiegato ai concorrenti che tutte le prossime nomination saranno ad eliminazione. L’ultima tornata ha portato al televoto cinque vip: Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi ed Antonella Fiordelisi. Uno di loro dovrà lasciare definitivamente la casa il 2 marzo.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Edoardo, Nikita, Sarah e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/mgNIIO1ZDw — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2023

In base ai primi dati raccolti dai sondaggi Nikita, Tavassi e Antonella sembrano avere le spalle coperte. Il concorrente più a rischio sembra essere Edoardo, con Sarah a breve distanza. Donnamaria ha finora raccolto il 14% delle preferenze su Isa e Chia e RealityHouse e solo l’8% su Forumfree. Il caos creato dall’episodio del van sembra aver dato il colpo di grazia alla sua popolarità con il pubblico a casa. Lo speaker potrebbe avere ancora una chance in caso di crollo di Sarah: il suo vantaggio è molto labile e potrebbe bastare una manciata di voti per vederla fuori dal gioco.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: