James McCaffrey, chi era: vita privata, carriera e attori famosi doppiati

James McCaffrey aveva interpretato in una serie tv statunitense il pompiere Jimmy Keefe, vittima dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Famoso doppiatore, la sua vita si è spenta all’età di 65 anni a causa di una brutta malattia.

James McCaffrey, chi era: vita privata

James McCaffrey aveva 65 anni. La sua vita si è spenta dopo una lunga battaglia contro un brutto male. Infatti, l’attore soffriva di cancro e in particolare gli era stato diaganosticato un mieloma multiplo. Lascia la moglie Rochelle Bostrom e alla figlia Tiernan.

La carriera e attori famosi doppiati

Nella sua carriera era stato, in particolare, doppiatore del personaggio dei videogiochi Max Payne. Il suo agente ha ricordato in breve il percorso professionale: “McCaffrey ha intrapreso una carriera di successo di 35 anni in televisione e al cinema. Formatosi all’Actor’s Studio, non ha mai perso il suo amore per la creazione di personaggi; tuttavia, il suo bell’aspetto lo ha spesso spinto verso ruoli da protagonista”. L ‘attore ha anche preso parte alla serie Rescue Me, dove ha interpretato Jimmy Keefe per 56 episodi tra il 2004 e il 2011. Tra le altre serie in cui ha recitato ci sono Revenge, Beautiful People, Law & Order: SVU, As the World Turns, Swift Justice, Civil Wars, Canterbury’s Law, Suits, Blue Bloods, Bluff City Law, She’s Gotta Have It e altri.

