Alfonso Signorini, la verità sul cast del GF: “Non ci sono più i soldi di una volta”

Alfonso Signorini ammette la verità sul cast del GF: “Non ci sono più i soldi di una volta…”. Il conduttore ha risposto ad una domanda scomoda di un suo follower sulla scelta dei VIP per i reality show.

Poche ore prima la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 7, il conduttore Alfonso Signorini si è preso del tempo per rispondere alle domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram. A colpire il pubblico è stata soprattutto una delle affermazioni del presentatore, che ha deciso di dare spazio ad una domanda scomodissima. Uno dei suoi follower gli ha infatti chiesto lumi sulla presenza costante dei “soliti noti” nella casa del GF e nei vari reality televisivi: “Perché nei reality spesso si rivedono le stesse persone? Alcuni non sono nemmeno Vip!”. La risposta di Signorini è sincera quanto amara: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta“. Il problema dei tanti vip “riciclati”, quindi, è una questione di budget, che ormai non consente più di raggiungere personaggi famosi più rilevanti.

Le risposte del conduttore: “Io concorrente? Mai”

Signorini ha risposto anche a molte altre domande, sia sulla sua vita che sul GF. Uno dei suoi fan gli chiede: “Ti piacerebbe entrare nella casa come concorrente?”. Il conduttore è irremovibile: “Assolutamente no”. Sulla possibilità di includere gente non famosa, come alle origini del reality, Signorini risponde in maniera positiva: “Ci penso spesso. Sarebbe una ventata di aria fresca”. Niente lumi sulla sua vita sentimentale: “Fidanzato? Se lo sono non me ne sono accorto”. Niente droghe nella sua vita: “Solo uno spinello a 25 anni. Mi sono venute le orecchie grandi e tutte rosse. Mai più”.