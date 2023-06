Maturità 2023, quando usciranno i risultati degli scritti?

Finiti gli scritti della maturità 2023, ci si chiede quando usciranno i risultati. Tutti attendono l'esito, in vista dell'orale.

La scuola è finita, ma non per tutti. Gli studenti del quinto anno sono ormai nel vivo del loro percorso finale e sono ormai giunti ale battute conclusive. Finiti gli scritti della maturità 2023, ci si chiede quando usciranno i risultati.

Tutti attendono l’esito, in vista poi della prova finale, ovvero l’orale.

Conclusi gli scritti della maturità 2023, quando usciranno i risultati

Ultimo step di un ciclo che sembra infinito, che mette in agitazione gli studenti e li porta ad avere timore di non farcela, di deludere i genitori e anche loro stesso. Eppure gli esami di maturità verranno poi ricordati come un piccolo ostacolo se confrontato alla vita.

Concluse le prime due fasi, ovvero prima e seconda prova (rispettivamente affrontate il 21 e il 22 Giugno) ecco che ci si appresta a scoprire quando usciranno i risultati degli scritti, in modo che ogni studente possa farsi i “calcoli” per provare a ipotizzare la votazione finale.

L’uscita dei voti è a discrezione di ogni istituto, ma la pubblicazione è prevista tra Martedì 27 e Mercoled’ 28 Giugno. In più l’inizio delle prove orali della maturità 2023 deve avvenire almeno due giorni dopo aver comunicato l’esito degli scritti ad ogni singolo studente. Per gli alunni è infatti fondamentale conoscere il responso delle prove, la prima di italiano e la seconda di indirizzo, per capire coa hanno sbagliato e cosa è andato bene, oltre a conoscere così gran parte della valutazione finale.

In questo caso si fa il conteggio dei crediti e delle due prove scritte, aspettando il verdetto finale che dipenderà dall’orale, il quale ha una valenza di 20 punti. Durante l’ultima parte i professori potranno esaminare anche l’operato delle prove precedenti, motivo per il quale occorre conoscerne prima l’esito.

Mancano dunque pochissimi giorni prima di liberarsi da questa ansia. E che per tutti gli studenti non sia soltanto un traguardo, ma anche un punto di partenza.

LEGGI ANCHE: Maturità 2023, studentessa di 90 anni si mette alla prova: ecco chi è Imelda Starnini.