Chi è Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: studi, carriera, Gf Vip 7

Gianluca Benincasa è il presunto ex fidanzato della nota influencer Antonella Fiordelisi.

Chi è Gianluca Benincasa

Gianluca Benincasa è nato a Salerno il 3 agosto di circa 30 anni fa. Studia e si diploma all’I.T.I.S Galileo Galieli di Salerno e dopo comincia a studiare Marketing e Comunicazione alla Business Academy. Sui social si definisce un mental coach e business man ed ha avuto una relazione con la gieffina Antonella Fiordelisi, attualmente fidanzata con Edoardo Donnamaria.

Gianluca Benincasa su Instagram conta ha più di 400 mila followers.

Il mancato ingresso nel Gf Vip

Gianluca Benincasa, doveva entrare come ex fidanzato nella casa del Grande Fratello il 6 febbraio 2023, ma alla fine entrerà nella casa. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi era già in quarantena in attesa del via libera per varcare la porta rossa ma il suo agente gli ha dato una pessima notizia. A causa di un esposto della famiglia della sua ex compagna, ha spiegato su Instagram che: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa”. Intervistato da Fanpage.it, Benincasa ha spiegato di essere stato accusato di stalking nei confronti di Antonella: “Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente”.

Successivamente, l’ex di Antonella si è anche sfogato sui social.