GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 6 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 6 marzo? Sono sette i concorrenti al televoto questa settimana, uno di loro sarà il primo finalista. Chi tra loro arriverà più vicino a vincere il Grande Fratello? Come votare il proprio vip preferito? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 6 marzo

Nella trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda su Canale 5 il 2 marzo 2023, Sarah Altobello ha lasciato definitivamente la casa. Il televoto ha parlato e stavolta la showgirl non aveva alcun biglietto di ritorno con cui salvarsi. Una volta giunta in studio, Sarah è stata raggiunta dal suo manager e fidanzato Tony Toscano, che le ha fatto una proposta di matrimonio a sorpresa. L’ultima tornata di nomination ha portato al televoto sette concorrenti: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli e Davide Donadei. Il pubblico potrà votare fino a lunedì 6 marzo, ma non per scegliere chi salvare dall’eliminazione: il vincitore del voto sarà eletto primo finalista del reality.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/9VqdIIrWHE — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2023

Le informazioni estratte dai primi sondaggi raccontano una lotta a tre. In base ai primi dati raccolti su RealityHouse e Forumfree questo televoto sarà un testa a testa tra Nikita, Oriana e Antonella, che si sono per ora divise la maggior parte delle preferenze con voti tra il 20% e il 30%. Tavassi insegue al quarto posto, molto più indietro rispetto alle rivali, con voti attorno il 10%. Fanalini di coda con percentuali minime Micol, Andrea e Davide.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: