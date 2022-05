Cesara Buonamici si sposa: quando?

Dopo ben 24 anni di fidanzamento, Cesara Buonamici ha deciso di fare il grande passo e dire finalmente il suo sì. La data non è stata resa pubblica, ma le nozze sono state rivelate da Novella 2000 e dovrebbero tenersi in estate.

Cesara Buonamici si sposa: chi è il marito?

Il marito di Cesara Buonamici è Joshua Kalman, medico 71enne israeliano. Il matrimonio si celebrerà con rito civile a Fiesole, la città nativa della giornalista in Toscana. Figlio di genitori ebrei ungheresi, i due si sono conosciuti a Roma. “Mi ha resa una donna migliore”, aveva raccontato a Silvia Toffanin durante Verissimo lo scorso ottobre. “Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C’è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede. Mi porta ancora il caffè ogni mattina“. Sulla loro vita di coppia, Cesara aveva commentato con un “siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati, ma abbiamo una buona sintonia. Ci piace molto viaggiare”.

Figli

La coppia è assieme da ben 24 anni ma che non ha mai avuto figli. Non per scelta. Fu proprio la Buonamici a rivelare infatti che “purtroppo non sono mai arrivati“.