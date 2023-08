Radio Norba Cornetto Battiti Live il 1° agosto: scaletta delle canzoni, artisti, ospiti e diretta tv

Radio Norba Cornetto Battiti Live arriva con l’ultima puntata del 1° agosto. Si conclude così la serie di appuntamenti musicali che sono stati vissuti live e registrati in diverse tappe della Puglia in questa edizione del 2023.

Radio Norba Cornetto Battiti Live il 1° agosto

Continua l’edizione di Radio Norba Cornetto Battiti Live con l’edizione 2023 con i conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, supportati da Mariasole Pollio. La manifestazione organizzata dall’emittente radiofonica e in onda da alcune piazze del Sud Italia, prevalentemente situate in Puglia. Martedì 1° agosto 2023 si tratta dell’ultima puntata della serie di appuntamenti musicali.

Radio Norba Cornetto Battiti Live: scaletta delle canzoni, artisti e ospiti

Nel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo, Shade e Federica Carta, Valentina Parisse, Rhove, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita, Alfa, Ramona Flowers.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano.

La diretta tv

L’evento musicale va in onda martedì 18 luglio alle 21.15 su Italia 1. Lo show musicale è visibile anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le puntate sono tre e sono state registrate nelle città di Bari e Gallipoli 21 il 25 e il 26 giugno e sono mandate in onda il 4, 11 e 18 luglio 2023. Mentre, il 7 e 9 luglio sono state registrate le puntate di Gallipoli, nell’area portuale locale, e queste vanno in onda su Italia1 il 25 luglio e il 1° agosto 2023.