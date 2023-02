Laggiù qualcuno mi ama: film documentario su Troisi al Cinema. Trailer e clip di Sorrentino sull’attore

Laggiù qualcuno mi ama è l’ultimo documentario del regista Mario Martone che porta al Cinema un viaggio nella vita dell’attore e regista napoletano Massimo Troisi. Il film-documentario viene presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special e dal 23 febbraio sarà in sala con Medusa Film e Vision.

Laggiù qualcuno mi ama: film documentario su Troisi al Cinema

Altro contributo e documentario su Massimo Troisi, attore e regista napoletano indimenticabile nel mondo del Cinema. Laggiù qualcuno mi ama, prodotto da una produzione Indiana Production, Vision distributione e Medusa Film in collaborazione con Sky uscirà in 200 copie il 19 febbraio (compleanno di Troisi) con un raddoppiamento a 400 dal 23 febbraio. L’opera è del regista Mario Martone che realizza un viaggio nella vita professionale e personale di Troisi attraverso diversi contributi. “Ho voluto affrontare Troisi come fosse un pittore del ‘400, una tabula rasa, partendo dalle opere, dai suoi film”, spiega Martone.

Nel documentario ci sono i contributi e le testimonianze di Francesco Piccolo come scrittore e sceneggiatore, Paolo Sorrentino come regista, Ficarra & Picone come comici, Michael Rardford e Roberto Perpignani come regista e montatore de Il postino, (“che considero l’ultimo film di Troisi come autore”) ed infine l’altrettanto compianto Giuseppe Bertolucci cui si deve la scrittura di Non ci resta che piangere del 1984, oltre che un’intervista a critici Goffredo Fofi e Federico Chiacchieri, al quale cui si deve la prima monografia dedicata a Troisi.

Trailer e clip di Sorrentino sull’attore

