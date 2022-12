GF, Antonella Fiordelisi bullizzata? Il padre Stefano: “Bellavia 2 e tutti zitti”

Antonella Fiordelisi bullizzata al GF Vip 7, l’accusa del padre Stefano: “Bellavia 2 e tutti zitti”. Il papà dell’ex schermitrice denuncia il comportamento degli altri concorrenti: “Vergognatevi”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi bullizzata dai concorrenti?

Antonella Fiordelisi sta vivendo dei momenti molto complicati nella casa del Grande Fratello Vip 7. La modella ed ex schermitrice si è sfogata con la new entry Milena Miconi, criticando l’atteggiamento del resto dei concorrenti nei suoi confronti.

A sua detta, i suoi coinquilini la stanno bullizzando, ignorandola ed isolandola dal resto del gruppo: “Il fatto che una persona non mi debba venire a parlare o fare è una forma di bullismo che tu dica a un altro non andare a parlare o fare. Io che sono forte me ne frego. Fare così, coalizzarsi non è bello”. In un’altra chiacchierata con lo chef Luca Onestini, Antonella ha ammesso di sentirsi molto sola.

Questo cambio di atteggiamento è stato notato anche da Edoardo Donnamaria che si è schierato dalla sua parte. In particolare, i “leader” di questo movimento contro la Fiordelisi sarebbero Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Quest’ultima ha criticato apertamente Antonella durante una conversazione con Ginevra Lamborghini: “Secondo me lei attacca tutte quelle che iniziano ad avvicinarsi ad Antonino. Facci caso: ha iniziato ad attaccarmi quando mi sono avvicinata a lui.

Ha attaccato anche te. Secondo me a lei dà fastidio quando una si avvicina a lui: non perché adesso le piace Antonino, ma solo perché non l’ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo“.

La denuncia del papà Stefano: “Un nuovo caso Bellavia, vergognatevi”

La situazione nella casa ha mandato su tutte le furie il papà della gieffina, Stefano Fiordelisi. In una storia sul suo profilo Instagram, l’uomo ha accusato i concorrenti di avere nei confronti di Antonella lo stesso tipo di atteggiamenti tossici visti nei confronti di Marco Bellavia: “Bellavia 2.

E tutti zitti. Vergognatevi!”. Una presa di posizione molto criticata dal web, dove diversi utenti non provano molta simpatia per il comportamento in casa della Fiordelisi: “Ma se è la figlia che bullizza tutti!”. E ancora: “Adesso abbiamo capito da chi ha preso la figlia! Uno peggio dell’altra!”.