Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip 7, non si fermano le polemiche per il trattamento che il concorrente ha ricevuto all’interno della casa e che lo hanno costretto ad abbandonare il gioco. A protestare aspramente contro i concorrenti, in un messaggio via social, è stata Adriana Volpe, ex opinionista del Gf.

Bullismo a Marco Bellavia, l’indignazione di Adriana Volpe

Ospite anche dell’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 7, Adriana Volpe non le ha mandate a dire ai concorrenti che hanno avuto una scarsa accoglienza dei problemi di Marco Bellavia.

Tanto che Adriana Volpe non si è risparmiata nell’esprimere il suo pensiero. “Ma cosa sta succedendo nella Casa? – ha infatti commentato – Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio nella Casa. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione, ma invece abbiamo visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati”.Sul tema, l’ex opinionista non ha usato mezze misure: “Abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi e lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco.

Abbiamo conosciuto Ciacci ed alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco ha saputo dire ‘ce lo siamo levati dai C’. così come da Carolina Marconi mai mi sarei aspettata una battuta come “tu sei patetico”. Ma secondo voi esiste una malattia di serie A e una malattia di serie B? O un dolore di serie A e un dolore di serie B?”.

“Quasi tutti complici dell’allontanamento”