Perché la Santanchè viene chiamata la Pitonessa e chi è il suo compagno?

Perché la Santanchè viene chiamata la Pitonessa e chi il suo attuale compagno. In queste ore si parla molto sia delle vicende giudiziarie della ministra del Turismo ma anche di quelle più personali, come la sua vita privata.

Perché la Santanchè viene chiamata la Pitonessa

Il soprannome Pitonessa che viene attribuito a Daniela Santanchè nasce dalla relazione passata con l’ex marito Paolo che ha raccontato il motivo di questa particolare nome dato al ministro del Turismo: “E’ un soprannome che deriva da una vecchia barzelletta che non si può raccontare perché siamo in fascia protetta. Era l’unica barzelletta che lei raccontava sempre quando stavamo insieme, anche perché se ne ricordava poche. E’ quella del coniglio e della pitonessa, ma fatevela raccontare da lei, è carina. Io non posso, è una barzelletta sporca“, ha raccontato a “La Zanzara” su Radio 24.

“Ci siamo conosciuti quando lei venne da me per rifarsi il naso, aveva 21 anni. Continuare a portare il mio nome è stata una concessione fatta in sede di divorzio perché all’epoca nel mondo del jetset era conosciuta come mia moglie e io sono un chirurgo abbastanza conosciuto. Lei sostenne che avrebbe avuto un danno se non gli avessi concesso il cognome, perché nessuno la conosceva con il suo cognome. Ormai non ci penso più, non è un problema assillante, ma è una cosa stravagante e incoerente per una sostenitrice delle donne non portare il suo cognome”.

Chi è il suo compagno?

L’attuale compagno della Santanchè è Dimitri Miesko Leopoldo Kunz d’Asburgo Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno S.Palia Rasponi Spinelli Romano, conosciuto come Dimitri Kunz, nato a San Marino nel 1969. Kun è un imprenditore: possiede le vecchie quote della Santanché del locale Twiga e ha un ristorante a Firenze. Inoltre, è stato anche amministratore delegato della società Visibilia, finita nel mirino della Procura di Milano con l’ipotesi di falso in bilancio, Kunz è stato sposato con Patrizia Groppelli.

A lui sono legate le controversie con i discendenti al trono degli Asburgo hanno preso le distanze da Dimitri: “Desideriamo intervenire ancora una volta, considerata la vicenda giudiziaria legata al Ministro del Turismo italiano Daniela Garnero (già sposata Santanchè) che in Italia ha riportato alla cronaca il suo nome, che il signor Dimitri Kunz (nella foto) – il quale fino alle numerose diffide per via legale di Casa d’Austria e di diversi membri della nostra Famiglia Imperiale, si faceva chiamare “principe Asburgo” e addirittura “Principe d’Asburgo Lorena” – nulla ha a che fare con la nostra Casata“. “Invitiamo la stampa ed i media italiani a prendere nota del fatto che la persona in questione non appartiene alla Famiglia Asburgo e risulta perfettamente sconosciuta a tutti i 516 membri della medesima“.

Kunz rispose così: “Sono consapevole di non provenire da un ramo diretto della famiglia. In casa mia, se non ricordo male, si è sempre raccontato che il riconoscimento d’Asburgo-Lorena proveniva tramite femmina, quindi non attraverso la linea genealogica maschile”.