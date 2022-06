Rissa a Sala Consilina nel Salernitano: coinvolti ragazzi e ragazze. Il video sui social

Rissa a Sala Consilina: nel salernitano venerdì 17 giugno 2022 si sono verificati episodi di violenza tra giovani ragazzi e ragazze con lancio anche di bottiglie di vetro. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri ma non è la prima volta che ci sono episodi del genere, come dichiarano i residenti.

Rissa a Sala Consilina nel Salernitano: coinvolti ragazzi e ragazze

Venerdì sera 17 giugno 2022, davanti a un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, è scoppiata una mega rissa con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti.

Non risultano esserci stati dei feriti ma pare che siano state utilizzate anche delle bottiglie di vetro. La rissa è durata circa 10 minuti ed è nata per futili motivi intorno alle 4.30 della notte. I gestori del locale hanno cercato invano di riportare la calma mentre i residenti hanno fatto sapere che non è la prima volta che ci sono nel quartiere episodi del genere.

Il video sui social

Diversi filmati hanno ripreso le scene di violenza e sono circolati tramite le chat e i social.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per cercare di ricostruire l’accaduto. Intanto, ecco alcune immagine dei momenti concitati.

