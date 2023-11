﻿GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 novembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 novembre. Dai risultati dei primi sondaggi alle istruzioni su come votare: chi vuoi salvare?

GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 novembre? Sette concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a giovedì prossimo. Chi sarà il preferito del pubblico? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 9 novembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 è stata eliminata a sorpresa l’appassionata di trekking Giselda Torresan. Salva per un pelo Angelica Baraldi, che nel corso della serata è stata protagonista di un acceso confronto con l’ospite Greta Rossetti a causa dei suoi atteggiamenti “troppo amichevoli” nei confronti di Mirko Brunetti: “Per me quello sei: una gatta morta. Non è una mancanza di rispetto dirti ‘gatta morta’, è descriverti semplicemente”. Ora l’attenzione è tutta sul prossimo televoto, attivo fino a giovedì 9 novembre: il concorrente più votato sarà il favorito del pubblico, mentre il fanalino di coda sarà a rischio eliminazione.

Sono sette i concorrenti in nomination nei prossimi giorni: Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Giampiero Mughini, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Secondo i dati raccolti nei primi sondaggi, Ciro sembra essere in estremo svantaggio rispetto alla concorrenza. L’attore è dato ultimissimo su Reality House, Forumfree ed Isa e Chia, con percentuali di voto tra il 4 e il 5%. In bilico anche Giuseppe e Letizia, più vicini a Ciro su Isa e Chia negli ultimi posti. Chi invece può senz’altro dormire sogni tranquilli è Grecia, che si conferma una delle concorrenti più popolari con votazioni comprese tra il 32 e il 36%.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: