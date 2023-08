Oroscopo settimanale Paolo Fox 4-10 settembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 4 al 10 settembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di settembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 settembre, le previsioni per tutti i segni

L’estate volge al termine e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano con l’inizio di settembre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 4 al 10 settembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

L’indecisione mette i bastoni tra le ruote ai nati nell’Ariete. Siete sospesi tra mille impegni presi, molti dei quali vi stanno già fin troppo stretti. La paura di deludere vi rende pavidi, vi congela sul posto, rendendovi impossibile prendere una decisione. Cercate di scuotervi dal torpore, non andrete da nessuna parte rimandando all’infinito. In cuor vostro sapete qual è la strada da intraprendere.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Qualche rimpianto di troppo crea disagio ai nati nel Toro. Una decisione infelice vi ha messo in una situazione scomoda, dalla quale non sapete più come uscire. Avete perso l’occasione per allontanarvi senza danni e ora ve ne pentite, ma non potete continuare in questo modo. Raccogliete tutto il vostro coraggio e dite le cose come stanno, è la soluzione migliore per tutte le persone coinvolte.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

È il momento di arrivare alle conclusioni per i nati nei Gemelli. Avete esitato per fin troppo tempo, è ora di agire e di mettere nero su bianco le vostre intenzioni. Gli astri vi guidano sulla strada giusta, sfruttate al massimo la vostra determinazione e sicurezza. Occhio però a non tirar troppo la corda. Chi troppo vuole, nulla stringe.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Interferenze astrali fastidiose per i nati nel Cancro. Avete un percorso preciso da seguire in questa settimana, ma gli sgambetti degli astri vi costringono a fare un paio di deviazioni indesiderate. Non lasciatevi prendere dalla foga, con un po’ di olio di gomito potete ancora tirarvi fuori dai pasticci. In amore siate più clementi con voi stessi, molto semplicemente non era destino.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

I nati nel Leone dovranno tendere l’orecchio. Molte persone attorno a voi hanno bisogno del vostro supporto, di una spalla su cui piangere e sfogarsi. Non impuntatevi a trovare soluzioni non richieste, a volte anche dar modo a qualcuno di buttar fuori i propri dubbi e turbamenti è abbastanza per aiutare a superarli. Siate pazienti e pronti ad ascoltare.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Stress e battibecchi nel futuro dei nati nella Vergine. Ultimamente basta un nonnulla per farvi scattare. Il lavoro vi carica di impegni e le tante, troppe chiacchiere alle vostre spalle vi rendono paranoici e frustrati. Tenete a mente che non tutte le persone che avete attorno sono vostre nemiche. In molti vogliono solo aiutarvi a superare un periodo difficile, per quanto crediate il contrario.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Settimana radiosa in arrivo per i nati nella Bilancia. Pochi gli ostacoli in ufficio, tutto sembra filar liscio come l’olio. Infilandovi negli spiragli giusti potrete ritagliarvi qualche incarico di maggior responsabilità. Tutto a gonfie vele anche in amore, è il momento giusto per fare la vostra mossa. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore e di osare un po’ di più.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Si riaccende la vita amorosa dei nati nello Scorpione. Chi di voi è già in coppia avrà molte occasioni per riscoprire il proprio partner, di ritrovare elementi in comune e grandi momenti di intimità. Chi invece è ancora in cerca della persona giusta avrà molte occasioni per mettersi in gioco. Anche eventuali buchi nell’acqua porteranno risultati positivi: scoprirete lati di voi stessi a voi ignoti finora.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

I nati nel Sagittario vedono il traguardo a pochi metri. I vostri obiettivi sono a portata di mano, ma vi manca sempre quel non so ché per fare l’ultimo passo. C’è sempre un po’ di invidia nell’aria, un pizzico di gelosia che vi porta sulla cattiva strada. Non avete tempo per complotti e per vendette personali: continuate a lavorare, ignorando le influenze esterne.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

La forza di volontà è l’arma principale dei nati nel Capricorno. Di fronte a voi ci sono muri enormi, invalicabili per chiunque, ma voi non vi fate intimidire. Forti del supporto degli astri siete disposti a scalare le montagne pur di arrivare verso i vostri obiettivi, sia sul lavoro che in amore. Tenete a mente i vostri punti di forza e non abbiate timore di fidarvi di qualcuno per compensare le vostre lacune.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Tanto, troppo caos nella vita dei nati nell’Acquario. Non siete certi su quale percorso prendere, vi sentite sospinti da una corrente vorticosa in ogni direzione. Lasciate perdere per un momento il futuro e concentratevi sul presente. Seguite la strada che vi entusiasma di più, cercate qualcosa che vi doni serenità e chiarezza. Quando sarete più calmi, la scelta sarà più che ovvia.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 4-10 settembre

Tanti borbottii nel futuro dei nati nei Pesci. Vi siete legati al dito molti avvenimenti poco carini di questa calda estate e con l’arrivo di settembre non avete intenzione di lasciarveli alle spalle. Siete carichi di risentimento, che straborda spesso nella vostra vita privata e lavorativa. Non ha senso continuare a mugugnare, guardate avanti e non pensateci più.