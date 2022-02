Doc 2, anticipazioni stasera 24 febbraio 2022: cosa succede nella sesta puntata?

Nuovo appuntamento con Doc – Nelle tue mani 2, ecco le anticipazioni della sesta puntata, in onda il 24 Febbraio 2022. Cosa ci aspetta negli episodi 11 e 12 della fiction Rai? Tutti i nuovi intrecci e spunti di trama in Ragioni e conseguenze e Gold Standard.

Doc 2, anticipazioni 24 Febbraio 2022

Giovedì 24 Febbraio 2022 torna Doc – Nelle tue mani 2. La sesta puntata dell’amato medical drama con protagonista Luca Argentero va in onda su Rai 1 alle 21.25.

Ecco le anticipazioni di trama degli episodi 11 e 12, Ragioni e conseguenze e Gold Standard.

Episodio 11 – Ragioni e conseguenze

Nell’undicesimo episodio di Doc – Nelle tue mani 2, Agnese (Sara Lazzaro) è sorpresa dal ricovero della mamma di Manuel, il bambino affidato a lei e Davide (Simone Gandolfo). Questo evento e la crisi della sua storia con Davide porteranno la donna a fare serie valutazioni sulla sua vita. Andrea (Luca Argentero) continuerà a starle vicino, sicuro di voler tornare a stare insieme a lei.

Nel frattempo, è il momento di una decisione difficile per Damiano (Marco Rossetti). Nella scorsa puntata, infatti, ha fatto una scoperta importante, Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) stato il primo caso di Covid-19 dell’ospedale. Il medico è di fronte a un bivio e la sua scelta potrebbe portare a una frattura insanabile con la sua ragazza, Giulia (Matilde Gioli). Intanto Gabriel (Alberto Malanchino) non ce la fa più a tenere un segreto e decide di sfogarsi con la psicologa, Lucia (Giusy Buscemi).

Episodio 12 – Gold Standard

Nel dodicesimo episodio di Doc 2, è il giorno della simulazione di primariato per Andrea, che indossa di nuovo il camice almeno per un giorno. Le difficoltà, tuttavia, sono dietro l’angolo. Un blackout informatico lo mette alle strette, costringendolo a prendere decisioni molto rischiose. Nel corso dell’emergenza, Andrea lavora insieme a Cecilia (Alice Arcuri) e tra i due si crea molta sintonia. Gabriel decide di aprirsi e di svelare una verità non facile al resto del reparto.

Nel frattempo Alba (Silvia Mazzieri) trova sempre più difficoltà nel suo rapporto con Riccardo (Pierpaolo Spollon).

Anticipazioni Doc 2, lo spoiler di Luca Argentero: cosa ha voluto dire?

Luca Argentero non ha resistito, e ha voluto dare un piccolo assaggio ai fan prima della messa in onda degli ultimi episodi di Doc. “Uno spoiler ve lo faccio…”-annuncia criptico su Twitter- “Una battaglia la vince Doc…”. Cosa avrà voluto dire? Cosa ci aspetta negli ultimi episodi? Per scoprirlo non ci resta che aspettare.