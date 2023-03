La gestione del digitale e la sua conservazione: il webinar di Fondazione Beic e la Sapienza di Roma

In un’epoca caratterizzata da un’ampia produzione di contenuti in formato digitale, la raccolta, l‘organizzazione e l’accesso alle risorse digitali sono azioni di centrale importanza. Conservare a lungo termine i dati, immagini, metadati, video e audio file è impegno primario per archivi e biblioteche.

Il webinar è gratuito e permetterà di conoscere la soluzione di Digital Asset Management & Preservation adottata dalla Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) di Milano e dalla Digital Library della Sapienza Università di Roma, che permetterà di organizzare, conservare e garantire accesso alle collezioni digitali, oggi e in futuro. Conservare per garantire la fruizione: il futuro riuso dei contenuti delle collezioni digitali è strettamente connesso alle scelte che oggi tengono in conto non solo dell’obsolescenza di supporti tecnologici e formati, ma anche dell’avvicendamento delle buone pratiche dedicate alla cura del digitale.

I relatori Fondazione BEIC

Maria Dinatolo, Direttore Generale della Fondazione BEIC

Gian Paolo Bagnato, Responsabile ITC

Marcella Medici, Referente per il repository della BEIC Digital Library

Ezio Tarantino, Direttore del Sistema Bibliotecario della Sapienza Università di Roma

Angela Di Iorio, Responsabile dello sviluppo Digital Library della Sapienza Università di Roma Il webinar è gratuito, ma è richiesta la registrazione