GF 2023, anticipazioni puntata 6 novembre: chi sarà eliminato stasera?

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 6 novembre. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il possibile ingresso di nuovi concorrenti. Intanto, uno degli inquilini in nomination sarà eliminato: chi lascerà la casa?

GF 2023, anticipazioni puntata 6 novembre: cosa succederà stasera?

Continua l’ultima, rinnovata edizione del Grande Fratello 2023, ora giunta alla sua diciassettesima puntata. Gli ascolti altalenanti degli ultimi mesi sembrano aver convinto Alfonso Signorini a prendere provvedimenti il prima possibile. Il conduttore ha infatti annunciato l’ingresso di altri nuovi concorrenti, dopo il debutto in casa di Giampiero Mughini, Mirko Brunetti e Jill Cooper. “Amici eccoci qui, come sapete bene tutti la macchina del Grande Fratello non si ferma mai.” -ha spiegato il conduttore- “E quindi vi dico che presto entreranno altri concorrenti. E questi concorrenti chi lo sa, potreste essere anche voi. Mandate pure la vostra candidatura”. Alcuni di questi nuovi arrivi potrebbero arrivare già stasera. In particolare, potrebbero fare il loro ingresso alcuni dei vip di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, come Rosanna Fratello, Jane Alexander, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Chi entrerà nella casa del GF questa sera?

I nominati e i sondaggi: chi sarà eliminato?

Per ogni nuovo concorrente che arriva, ce n’è un altro che sloggia. Uno tra i cinque concorrenti in nomination sarà eliminato questa sera: chi lascerà il programma tra Giampiero Mughini, Angelica Baraldi, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan ed Alex Schwazer? Al momento l’inquilina più a rischio sembra essere Angelica. Se da un lato Mughini ha dominato ogni sondaggio, Baraldi è il costante fanalino di coda. È data ultimissima su Isa e Chia con solo il 5% dei voti, ed è la meno votata anche su Reality House e Forumfree, dove però la distanza con Giselda e Giuseppe non è poi così ampia. La modella economista è senz’altro in bilico, ma non si può escludere che possa superare la concorrenza di uno dei suoi rivali meno popolari. Come andrà a finire?