Gf Vip, i nominati della settimana dopo la 30° puntata del 30 gennaio

La trentesima puntata del Gf Vip si è conclusa e si possono tirare le somme. George Ciupilan, concorrente entrato fin dal primo giorno nella casa del Gf Vip 7, ha perso al televoto contro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli che si è salvata dopo che ha conquistato il 40 % di voti. Nikita Pelizon, invece, si è salvata con il 38% di voti. Gf vip, ecco chi sono i nominati.

Gf Vip, i nominati della settimana

Dopo l’uscita di George Ciupilian, è stato il momento di fare nuove nomination, che però non saranno per l’eliminazione ma per la scelta del preferito tra coloro che sono stati nominati. I concorrenti in nomination che rischieranno dunque l’eliminazione nella prossima puntata sono: Antonella, Nikita, Davide e Alberto. Chi sarà il preferito del pubblico tra questi quattro protagonisti della 7° edizione del Gf Vip?

Gli immuni dalle ultime nomination

Come da tradizione nelle puntate in diretta del Gf Vip, prima delle nomination sono stati scelti gli immuni della serata: Sarah, Onestini, Tavassi, Daniele e Oriana. Per quanto invece riguarda la scelta delle opinioniste in studio, Sonia Bruganelli ha scelto Attilio Romita per l’immunità mentre la cantante Orietta Berti invece ha optato nel dare l’immunità ad Edoardo Donnamaria, nell’occhio del ciclone per la crisi della storia d’amore nata nella casa del Gf con Antonella Fiordelisi.