Jane Alexander, chi è l’attrice di Elisa di Rivondosa: GF 2023, vita privata, compagno, figlio

Chi è Jane Alexander, attrice famosa per aver dato il volto alla Marchesa Lucrezia in Elisa di Rivondosa: parteciperà al GF 2023?

Chi è Jane Alexander, attrice di origini britanniche lanciata in Italia da Elisa di Rivondosa. Volto della malvagia Marchesa Lucrezia Van Necker, in carriera ha recitato in molte fiction italiane di successo. Nel 2023 torna a far parlare di sé grazie all’ultima edizione del Grande Fratello. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Jane Alexander, vita privata e carriera dell’attrice di Elisa di Rivondosa

Nata il 28 dicembre 1972 a Watford, Jane Ana Alexander ha 50 anni ed è un’attrice italiana di origine britannica, lanciata verso la notorietà nei primi anni Duemila grazie ad Elisa di Rivondosa. Cresciuta in una famiglia di doppiatori, si avvicina fin da subito al mondo della recitazione. Da adolescente fa molta esperienza come doppiatrice e lavora anche come modella. Negli anni Novanta Jane Alexander fa il suo esordio come attrice sul grande schermo, recitando in Le donne non vogliono più, L’uomo delle stelle e Buck e il braccialetto magico.

La svolta arriva nel 2003, quando ottiene la parte della crudele Marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction cult Elisa di Rivombrosa. È il primo di una serie di ruoli molto importanti nel mondo della fiction italiana. In carriera recita in fiction come La freccia nera, Anna e i cinque e Il commissario Manara. Di recente affianca la sua attività di attrice a quella di dj e conduttrice radio. Nel 2018 è stata una dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip.

Il ritorno al GF nel 2023, sarà una dei concorrenti?

Nel 2023, in seguito all’acceso scontro in diretta con Beatrice Luzzi, il conduttore del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha proposto a Jane Alexander di tornare nella casa come concorrente. Sul momento Alexander è rimasta spiazzata e ha scelto di prendere tempo: “Ti devo rispondere adesso? Sto tremando. Ci penso. Due rosse cattive in una casa non le avete mai avute”. Ora, tuttavia, la situazione pare essere cambiata. Secondo insistenti indiscrezioni dal web, infatti, l’attrice aspetta solo di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Vita privata: compagno, figlio

Jane Alexander è la madre del giovane attore Damiano Schiozzi, classe 2003, nato dal suo matrimonio con Christian Schiozzi. I due si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivondosa, dove Christian lavorava come segretario di produzione: “In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, a innamorarmi e anche a rimanere incinta. Nell’ultima scena di Lucrezia, nella prima stagione, Cinzia TH Torrini ha voluto mettere anche Christian, perché voleva che ci fossimo tutti e tre. C’era Damiano nella pancia, Christian dietro che faceva la comparsa e io”. L’attrice è molto legata a suo figlio Damiano: “È successo da sé, una volta che mi sono separata dal padre e siamo rimasti noi. Devo dire che mi piace questa cosa. E anche a lui, credo. Funzionerà ancora per un po’”. Oggi Alexander ha ritrovato l’amore accanto al chitarrista e compositore Gianmarco Amicarelli, fondatore del gruppo musicale Vatycans.