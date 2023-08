Daniele Mona, chi è l’ex bassista dei “The Kolors”: età, carriera, l’addio alla band

Daniele Mona è l‘ex bassista dei “The Kolors“, gruppo che è emerso nella scena musicale italiana soprattutto negli ultimi anni. Ecco chi è.

Daniele Mona, chi è l’ex bassista dei “The Kolors”

Daniele Mona è nato a Napoli il 9 agosto 1989 e ha deciso di iniziare una nuova vita lontano dalla banda dei The Kolors. Prima di assumere questa decisione, però, era un membro della band dedito alle percussioni e al sintetizzatore assieme agli altri della band: Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. La decisione di lasciare il gruppo è arrivata nel 2022.

Il messaggio di addio di Daniele Mona alla band

Daniele Mona ha diffuso la notizia dell’addio alla band sui suoi profili social: “Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”.

“Prenderò un’altra strada”

“È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada!“ -ha spiegato Mona- “In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco!”.