GF 2023, anticipazioni puntata 4 dicembre: il triangolo tra Greta, Mirko e Perla

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 4 dicembre. Con l’ingresso in casa di Greta Rossetti, sia Mirko che Perla sono in crisi. Come andrà a finire?

GF 2023, anticipazioni puntata 4 dicembre: cosa succederà stasera?

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha mostrato l’ingresso in casa di due nuove concorrenti: la cantante Rosanna Fratello e, soprattutto, Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island che aveva lasciato il dating show tra le braccia del gieffino Mirko Rossetti. Il riavvicinamento tra Mirko e la sua ex Perla Vatiero è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Greta, che ha lasciato Mirko in diretta tv, solo per entrare in casa come concorrente pochi giorni dopo. Nella puntata di stasera, lunedì 4 dicembre, Alfonso Signorini esplorerà senz’altro gli effetti dell’ingresso di Greta sul cast di concorrenti.

Nella puntata ci sarà senz’altro spazio per i dubbi di Mirko, deciso a non tornare con Greta, ma che si è dimostrato comunque geloso delle attenzioni di Vittorio per la sua ex. Potrebbe essere approfondita anche la possibile frattura tra Mirko e Perla dopo queste settimane di riconciliazione: la bella salernitana è turbata dalla vicinanza tra lui e Greta ed è persino scoppiata a piangere. Occhio anche ai nuovi ingressi: faranno il loro debutto in casa due modelli, Federico Massaro e Monia La Ferrera, in passato legata a Massimiliano Varrese.

I nominati e i sondaggi, chi otterrà l’immunità?

Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese e Fiordaliso han goduto dell’immunità nella scorsa puntata. Ora sono in sei i nominati in bilico, i più votati tra i quali saranno esclusi dal prossimo televoto eliminatorio: Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer e Paolo Masella. Gli ultimi sondaggi sono chiarissimi: Grecia e Perla sembrano di gran lunga le concorrenti preferite del pubblico. Traballa il resto dei nominati, i cui numeri sono parecchio preoccupanti in vista di un televoto eliminatorio. Tra loro il più a rischio è il giovane macellaio Paolo Masella, che è riuscito a racimolare solo un numero preferenze tra il 3% e il 9%.