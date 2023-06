Maturità 2023, quanti crediti servono per l’ammissione?

La maturità 2023 si avvicina sempre di più. Scopriamo quanti crediti occorrono per l'ammissione, prima di affrontare la rispettive prove.

Le lezioni sono finite, ma per gli studenti del quinto superiore l’avventura è appena cominciata.

I crediti per l’ammissione alla maturità 2023

Dopo aver scoperto le commissioni esterne, è giunto il momento di soffermarsi sulla questione crediti, che mostra molto interesse tra i maturandi. Il minimo necessario per accedere agli esami di maturità è di 22,mentre il massimo è 40. Le tre prove (due scritte e una orale) permettono di ottenere un massimo di 60 punti, 20 ciascuna.

Avere un buon punteggio iniziale permetterebbe così di partire con il piede giusto. Per valutare i crediti occorre fare una media scolastica che prende in esame gli ultimi tre anni, facendo un resoconto della propria media. Più alta è la media, più sarà facile ottenere molti crediti. Al terzo anno se ne possono ottenere massimo 12, al quarto fino a 13 e al quinto addirittura 15.

I punteggi delle prove

In vista della prima prova, che comincerà il 21 Giugno ore 8:30, è importante sapere prepararsi al meglio. Stesso ragionamento per il secondo step e per l’ultima verifica, quella orale.

Di seguito le rispettive prove:

Prima prova (21 Giugno ore 8:30): si tratta di una prova di italiano, che ha l’obiettivo di verificare la padronanza della lingua italiana e la capacità di utilizzare un linguaggio consono, tra tecnicisimi e conoscenze di natura culturale.

Seconda prova (22 Giugno): si tratta di una traccia che prevede la verifica della materia di indirizzo in base alla scuola che si frequenta. Ha lo stesso scopo: verificare la conoscenza e lo studio di essa.

Terza prova: ultimo step che richiama una prova orale di tutte le materie studiate durante l’ultimo anno.

Tutte hanno una valenza di 20 punti, così da poter ottenere un massimo di 100.

Non è chiaramente possibile utilizzare telefoni cellulari o quasliasi altra forma di stampo tecnologico.