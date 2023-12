GF 2023, chi sono i nominati fino al 4 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 4 dicembre. Dai risultati dei primi sondaggi alle istruzioni su come votare: chi vuoi salvare?

GF 2023, chi sono i nominati fino al 4 dicembre? Ben sei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto nella puntata di questa sera. Chi tra loro otterrà l’immunità? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 4 dicembre

Manca poco alla prossima puntata del Grande Fratello 2023. L’ultimo televoto ha portato l’immunità a due dei concorrenti preferiti del pubblico, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, a cui si sono aggiunti Massimiliano Varrese e Fiordaliso, selezionati da Cesara Buonamici. Nella puntata di stasera, lunedì 4 dicembre, sono sei gli inquilini in nomination: Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer e Paolo Masella. Due tra loro otterranno l’immunità dal prossimo televoto eliminatorio.

In base ai risultati dei sondaggi del web, il finale pare molto scontato. Le prime classificate indiscusse saranno, con ogni probabilità, Grecia e Perla. L’attrice ha il 46% delle preferenze su Isa e Chia e il 36% dei voti su Forumfree, con l’ex protagonista di Temptation Island al secondo posto a poca distanza. Perla riesce persino a raggiungerla su Reality House dove sono entrambe prime a pari merito con il 31%. Gli altri concorrenti si dividono le briciole e potrebbero penare non poco in un televoto eliminatorio. Chi rischia di più è Paolo: il giovane macellaio è ultimissimo sia su Forumfree che con Isa e Chia, con voti tra il 3% e il 9%.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: