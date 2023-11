GF 2023, Greta lascia Mirko in diretta tv: “Ami ancora Perla e si vede”

GF 2023, Greta Rossetti lascia Mirko Brunetti in diretta: "Ami ancora Perla". L'ex tentatrice si prepara ad entrare in casa come concorrente.

GF 2023, Greta lascia Mirko in diretta: “Sei ancora innamorato di Perla”

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 ha dato il colpo di grazia alla storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. La coppia nata a Temptation Island non è sopravvissuta al travolgente ingresso in casa di Perla Vatiero, che ha mandato in crisi il suo ex riavvicinandosi gradualmente a lui. Greta ne ha avuto abbastanza e si è presentata in puntata per un confronto faccia a faccia con Mirko, in cui gli ha annunciato la sua decisione di lasciarlo. “Da oggi esiste solo Greta. Mi hai mancato di rispetto e io questo non lo permetto a nessuno.” -ha spiegato l’ex tentatrice- “Hai detto pubblicamente che hai fatto l’amore solo con Perla quando a me hai detto ‘ti amo’, io una persona così accanto non la voglio. Non penso di te cose brutte, ho un bellissimo ricordo con te”. E ancora: “Io non ho le basi per creare un rapporto, quindi non vado neanche avanti. Io vedo Mirko innamorato di Perla. Con me è passione, di lei è innamorato“.

Mirko ha provato a difendersi: “Per me non era solo passione, era amore, altrimenti non ti avrei presentato alla mia famiglia e alla mia nipotina di dieci anni. Ti ho sempre aspettato e ti ho dimostrato tanto. Hai deciso che finisce la nostra storia, ma ancora non ho capito perché. Perché faccio il piacione? Perché amo ancora Perla? Quello che penso è che tu già mesi fa volevi lasciarmi e hai colto la palla al balzo”. Ma Greta non sente ragioni: “Io ti ho sempre difeso fino a qualche giorno fa, ma hai tanto da risolvere. Con me hai provato un bene, non più di questo. Hai detto che mi hai dato un bacio controvoglia, hai deriso il tatuaggio che abbiamo scelto di fare insieme. Hai passato tutta la settimana a ballare e stare sotto le coperte con la tua ex. Si vede che ami Perla, lo vedono tutti, davanti a tutto questo io faccio ottomila passi indietro“.

Il confronto con Perla: “Scusa se ti ho ferita, non facciamoci la guerra per un uomo”

Prima di confrontarsi con Mirko, Greta ha voluto chiarire le cose con Perla. Dopo settimane di frecciate e commenti acidi via web, l’ex tentatrice sotterra l’ascia di guerra: “Ti chiedo scusa se i miei atteggiamenti in passato ti hanno ferita. Oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più. La colpa non è la tua io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra di noi. Non voglio fare la guerra per un uomo e vorrei mettere un punto a questa situazione che si è creata tra noi”. Perla ha accettato di buon grado le parole di Greta: “Non ho niente da risolvere con te. Nei tuoi confronti ho sempre portato rispetto perché la mia delusione deriva da Mirko e dai comportamenti che ha avuto”.

Greta nuova concorrente del GF 2023, quando entra in casa?

La rottura tra Greta e Mirko potrebbe non essere l’ultimo capitolo della loro storia. Su proposta di Alfonso Signorini, infatti, Greta si è detta pronta ad entrare nella casa del GF come concorrente. Il suo ingresso è previsto per la prossima puntata del reality show alla fine di questa settimana, sabato 2 dicembre. Greta andrà quindi a completare un vero e proprio triangolo amoroso con Mirko e Perla all’interno della casa. Come andrà a finire?