Chi sono i Disguido, duo di comici illusionisti: magia, spettacoli, vita privata

Chi sono i Disguido, tutto sul duo di comici illusionisti celebre in tutto il mondo. Dagli spettacoli di magia alla vita privata.

Chi sono i Disguido, duo di fantasisti e comici illusionisti. La coppia di performer formata da Guido Marini e Isabella R. Zanivan ha conquistato i teatri italiani grazie al loro mix di magia e comicità. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono i Disguido: vita privata, carriera e spettacoli del duo di illusionisti

I Disguido sono un duo di performer molto noti nella scena teatrale italiana composto dall’attore, scenografo e regista Guido Marini e dall’attrice, danzatrice e psicologa Isabella R.

Zanivan. Insieme hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo grazie ai loro eccentrici e divertenti spettacoli, che combinano insieme magia, illusione e commedia. Tra stacchetti, giochi di prestigio e gag esilaranti, gli spettacoli dei Disguido riescono sempre a sorprendere il pubblico. Sono spesso apparsi in diverse trasmissioni televisive, tra cui Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.

Il loro stile leggero e spensierato è valso loro un grande successo internazionale e numerosi premi, tra cui il Mandrake d’Or 2013, ovvero il prestigioso Oscar della Magia assegnato dall’ Académie française des illusionnistes. Il duo ha rappresentato l’Italia ai Mondiali di Magia nel 2015 e nel 2018, ha ottenuto il Terzo Premio FISM in Comedy Magic agli Europei di Blackpool nel 2017 e vinto il primo premio in General Magic all’International Forum of Magicians di San Pietroburgo nel 2020.

Per seguire i loro progetti e futuri appuntamenti teatrali si può dare un occhio al sito Oltrelascena.it, dove il duo pubblica ogni informazione sui loro futuri spettacoli. Hanno inoltre una pagina Facebook e un profilo Instagram con un discreto seguito.

Vita privata e curiosità, sono una coppia? I complimenti dei colleghi

Duo comico, ma anche vera e propria coppia. Guido Marini e Isabella R. Zanivan condividono infatti sia il palco che la vita privata.

Nel corso della loro carriera i Disguido si sono guadagnati la stima di molti grandi nomi nel settore della comicità e dell’intrattenimento. Il Mago Forrest li pubblicizza così: “Sono un perfetto cocktail con le giuste dosi di surrealtà, poesia e una spruzzatina di follia!”. Arrivano complimenti anche da Rudy Zerbi, notoriamente dal palato difficile: “Sono Fantastici! Non vedo l’ora di rivederli!”. Li loda anche Gerry Scotti: “Non si finisce mai di scoprire qualcosa di nuovo.

Bravi!”.