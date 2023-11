GF 2023, anticipazioni puntata 20 novembre: Perla intriga Mirko, nuovi ingressi in casa

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 20 novembre. L’ingresso di Perla sconvolge Mirko, i due si riavvicinano: cosa si sono detti? Alfonso Signorini prepara nuovi ingressi in casa. Chi sarà immune alle prossime nomination?

GF 2023, anticipazioni puntata 20 novembre: cosa succederà stasera?

Il Grande Fratello 2023 è pronto a movimentare la serata del pubblico italiano anche nella puntata di stasera, lunedì 20 novembre. Al centro della serata ci sarà senz’altro la scossa data al cast dall’ingresso di Perla Vatiero. L’ex protagonista di Temptation Island ha raggiunto in casa il suo ex fidanzato, Mirko Rossetti, e sembra sia già riuscita a metterlo un po’ in crisi. I due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, parlando della fine della loro relazione e del rapporto tra Mirko e la tentatrice Greta Rossetti. Cosa succederà tra i due? Il conduttore Alfonso Signorini è pronto a mostrare le loro conversazioni nel dettaglio…

Si parla anche di nuovi potenziali ingressi già questa sera. Si dovrà aspettare per vedere Greta in casa, gli autori vogliono lasciare prima un po’ di tempo a Perla per mandare in crisi Mirko. La nuova recluta dovrebbe invece essere un veterano dei reality show, il judoka Marco Maddaloni, già vincitore di Pechino Express 2013 e dell’Isola dei Famosi 15. In puntata ci sarà anche spazio per l’avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, la gelosia di Giuseppe Garibaldi e i conflitti tra Rosy Chin, Fiordaliso e Grecia Colmenares.

I nominati e i sondaggi, chi è più a rischio tra i gieffini al televoto?

Sono sei i nominati ancora in bilico fino a stasera: Grecia Colmenares, Letizia Petris, Rosy Chin, Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. Non dovrebbero esserci eliminazioni questa sera, ma il rischio di un biglietto di sola andata per il prossimo televoto eliminatorio è sempre nell’aria. I vincitori assoluti del televoto, immuni quindi alle prossime nomination, dovrebbero essere la sempre favorita Grecia e, a sorpresa, Ciro, dati per primissimi in tutti i sondaggi web. Più instabile la posizione dei loro quattro rivali, in particolare quella di Paolo. Il macellaio, nonostante la sua storia d’amore con Letizia, non sembra aver conquistato l’affetto del pubblico: è dato ultimissimo su Isa e Chia e Reality House con il 3% dei voti e su Forumfree dove supera appena il 5%. Come andrà a finire?