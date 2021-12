Chi sono Piero Cotto e Beatrice Pasquali, prima coppia di The Voice Senior

Chi sono Piero Cotto e Beatrice Pasquali? La coppia, nella musica come nella vita, ha conquistato il pubblico e i giudici di The Voice Senior, il reality di Rai 1 dedicato alla ricerca di talenti musicali over 60. La loro spettacolare esibizione in duetto ha convinto tutti e quattro i giudici a voltarsi.

Chi sono Piero Cotto e Beatrice Pasquali, la prima coppia a The Voice Senior

Piero Cotto, 77 anni di Asti, e Beatrice Pasquali Dalì, 61 anni di Bussolengo, in Provincia di Verona, sono la prima coppia ad esibirsi a The Voice Senior. Cantano insieme dal 1981 e si sono sposati nel 1992, diventando una coppia anche fuori dal palco. I due cantano e vivono uno accanto all’altra ormai da 40 anni. Hanno un figlio, Samuele, nato nel 1997.

Piero si presenta così al reality, raccontando l’incontro con una veggente: “Un giorno di tanti anni fa, incontro una chiromante che mi disse: «la tua vita sarà tortuosa, vivrai tanti amori e avrai tante opportunità che a volte saprai prendere, altre volte no. Quando sarai vecchio ce ne sarà una di opportunità, la più grande. Non dovrai perderla»”. La coppia poi racconta il loro primo, divertente incontro, “nel Febbraio del 1981” come racconta Beatrice. “Avevo bisogno di una cantante classica, che cantasse le canzoni italiane e internazionali” spiega Piero, che all’epoca aveva un avviata carriera musicale. “Arrivo lì per fare il provino con loro” -continua Beatrice- e la prima cosa che fa è aprirmi la mantella. E io gli ho detto: «Ma tu che cosa cerchi? Dimmi una cosa.» «Ma no ma sai io devo vederti sul palcoscenico, come puoi stare.» «Ma non mi hai neanche ancora sentita cantare, gli ho detto. Come fai?»”. “Era inverno, non si vedeva niente” si difende Piero, sorridendo.

L’audizione in duetto, “Grazie Perché” di Gianni Morandi e Amii Stewart

Il 26 Novembre Piero Cotto e Beatrice Pasquali hanno sostenuto l’audizione per la seconda edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici dedicato alla ricerca di portenti della musica con più di 60 anni. La conduttrice ha tenuto nascosta la natura dell’esibizione ai giudici Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Clementino e Loredana Berté. Nessuno dei coach sapeva che stavano per giudicare i primi concorrenti ad esibirsi in coppia della storia del talent. Piero e Beatrice hanno cantato in duetto Grazie perché, di Gianni Morandi e Amii Stewart, in una performance che ha stupito sia il pubblico che la giuria. Al punto che tutti e quattro i giudici hanno deciso di voltarsi.

Dopo gli applausi scroscianti del pubblico, arriva un’altra sorpresa. Piero Cotto mostra una foto che lo ritrae accanto ad Orietta Berti, entrambi giovanissimi a Forte dei Marmi. “Si sono io” –ha confermato la cantante- “Era lei questo bel ragazzo?”. Imbeccata dalle battute di Clementino su una possibile tresca tra i due, Orietta precisa: “Io avevo già il mio Osvaldo”. Piero e Beatrice hanno poi scelto Gigi D’Alessio come loro coach: “Il più musicista di tutti”.