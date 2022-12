Riccardo Cocciante, chi è la moglie Catherine Boutet

Il cantautore Riccardo Cocciante è sposato dal 1983 con Catherine Boutet, ma chi è sua moglie? Cerchiamo di capirlo meglio.

Riccardo Cocciante, chi è la moglie

Riccardo Cocciante, famoso cantautore italiano, è sposato dal 1983 con Catherine Boutet, ex funzionaria di una casa discografica francese e manager del cantautore. La donna, ha origini francesi, tende ad essere molto riservata circa la sua sfera personale e privata, tanto è vero che di lei non sappiamo quasi nulla.

I due hanno comunque avuto un figlio, fatto nascere a Dublino, che si chiama David, che lavora negli Stati Uniti e che come il padre lavora nel mondo della cultura.

Come si sono conosciuti

In un’intervista al Corriere della Sera, Cocciante ha parlato di come si sono conosciuti e il loro primo incontro, come accade spesso a molto coppie, è stato davvero del tutto casuale e non voluto. “È stato casuale – ha detto il cantautore al Corriere – Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York.

Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”. La coppia ha avuto un figlio, David, nato a settembre del 1990