Padre Pio con Shia LaBeouf: trama, cast, uscita del film e prima clip online

Padre Pio con Shia LaBeouf: non è il solito film che racconta i miracoli del Santo ma la storia si concentra sulle vicende dell’uomo che è stato Francesco Forgione. Ambientato nel 1920, l’opera si sviluppa come un viaggio parallelo tra due mondi, quello del giovane frate che vive in convento, in lotta contro le tentazioni di spirito e carne, e quello dei movimenti operai e contadini, impegnati contro i latifondisti negli anni che precedono il fascismo.

Padre Pio con Shia LaBeouf: trama

Abel Ferrara nel raccontare il suo film su Padre Pio al Locarno Film Festival, aveva dichiarato: “Il mio prossimo film sarà su Padre Pio. Mi concentrerò su quando a San Giovanni Rotondo, ci fu un massacro (nel 1920, ndr), quando lui era un giovane monaco, un periodo nel quale apparvero per la prima volta le sue stimmate. A interpretarlo sarà Shia LaBeouf“.

A proposito del protagonista: “Shia ha cominciato a conoscere Pio proprio mentre scopriva la sua stessa cristianità.

Con questo film ha fatto un tuffo nel buio, si è buttato. È andato a vivere per mesi in un monastero, ha condiviso il suo tempo con i fratelli. È stata una scoperta potentissima”.

Il film racconta i fatti avvenuti nel 1920 a San Giovanni Rotondo: la prima vittoria socialista contadina repressa nel sangue, che coincide con l’arrivo in città del giovane frate in piena crisi mistica che manifesta i primi miracoli e deve fare i conti con le prime stimate.

Padre Pio con Shia LaBeouf: cast e uscita del film

Il cast vede sia attori stranieri sia italiani: Shia LaBeouf, Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Salvatore Ruocco, Federico Majorana, Michelangelo Dalisi, Martina Gatti, Roberta Mattei, Ermanno De Biagi, Alessandro Cremona, Ignazio Oliva, Valeria Correale, Piergiuseppe Francione, Anna Ferrara, Riccardo Vicardi. L’uscita del film è prevista nei primi mesi del 2023.

Prima clip online

