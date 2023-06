Domenica In 2023-24, quando torna il varietà domenicale di Mara Venier?

Quando torna Domenica In nella stagione 2023-24, le ultime sul varietà di Mara Venier. L’11 giugno va in onda l’ultima puntata dello show domenicale, quanto durerà la pausa estiva?

Domenica In, stagione 2023-24: quando torna in tv?

L’11 giugno va in onda l’ultima puntata della stagione 2022-23 di Domenica In, un episodio per celebrare un annata di grande successo per il programma di Mara Venier. Tanti gli ospiti di spessore in studio per chiudere in bellezza, tra cui Andrea Roncato, Paolo Marcati, Paolo De Andreis, Francesca Alotta, Al Bano, Sal Da Vinci, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Sarà possibile seguire l’ultima puntata sia in diretta su Rai 1 che in streaming su RaiPlay. I fan più sfegatati del programma, tuttavia, già si chiedono quando potranno ritrovare in tv il loro consueto appuntamento domenicale. Da questo punto di vista non c’è nulla di cui preoccuparsi. Domenica In tornerà per la stagione televisiva 2023-24 subito dopo la pausa estiva, a partire dai primi di settembre.

Mara Venier resta? Le ultime sulla conduttrice

Resta in dubbio la posizione di Mara Venier che, secondo diverse voci di corridoio, potrebbe lasciare la conduzione dell’amatissimo show domenicale. Per il momento non ci sono conferme al riguardo, anzi. Negli ultimi mesi la conduttrice ha più volte messo in chiaro che non ha intenzione di andarsene: “Questo programma è il mio punto debole non so rinunciarci. Mi rende orgogliosa quello che faccio. Ogni settimana è bellissimo, entusiasmante ma anche faticoso. Capita che io dica basta, finita la stagione lascio, ma gli ascolti di Domenica In mi dimostrano l’amore del pubblico. E io non voglio deluderlo. È la mia fonte di energia”. Ciononostante i cambiamenti al vertice in casa Rai han già portato all’addio di molti grandi nomi, come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per cui l’ipotesi addio resta ancora nell’aria. Cambierà qualcosa durante l’estate?