Carly Paoli, chi è la soprano inglese dal Salento: vita privata, marito, Instagram, canzoni

Chi è Carly Paoli, soprano britannica di origini salentine. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita privata della cantante, cresciuta tra il Regno Unito e l’Italia.

Chi è Carly Paoli, vita privata e carriera della soprano britannica

Nata a Mansfield, nel Nottinghamshire, il 28 gennaio 1989, Carly Paoli ha 33 anni ed è una nota cantante soprano britannica di origini italiane. Ha genitori inglesi, ma sua madre è originaria del Salento. La sua famiglia materna vive in Puglia, a Lecce, e l’ha spesso ospitata durante l’estate. È proprio in queste occasioni che Paoli comincia a cantare, esibendosi in piazze locali. Comincia la sua formazione artistica alla filiale locale di Southwell delle accademie teatrali Stagecoach Theatre Arts. Studia inoltre alla Directions Theatre Arts di Chesterfield, a Tring Park e al Royal Northern College of Music.

Il suo talento canoro viene notato molto presto: Carly Paoli inizia a ricevere richieste per esibirsi in diversi concerti. Il suo esordio internazionale arriva nel 2014, quando canta David Foster Foundation Miracle Gala, al fianco di artisti come Jennifer Hudson e Steven Tyler. Nel 2016 la sua versione dell’Ave Maria viene scelta come la canzone ufficiale del Giubileo della Misericordia di Papa Francesco.

Nel 2017 pubblica l’album Singing My Dreams, un debutto che segna il suo ingresso nel mondo della musica come artista professionista. Il disco contiene 14 canzoni, tra cui la sua versione di Se, tu fossi, brano della colonna sonora di Cinema Paradiso, e del tema musicale di Vento di passioni. Negli anni successivi pubblica altri due album, Live at Cadogan Hall e Due Anime. Nel corso della sua carriera si è spesso esibita in Italia, al fianco di artisti di spicco come Andrea Bocelli e il tenore spagnolo Jose Carreras. Carly si è esibita ai Bagni di Caracalla e al Foro di Roma, oltre che a Firenze e ad Assisi. Ha inoltre cantato per il Re Carlo III, allora Principe, al Castello di Windsor e al Palazzo di St. James.

Vita privata: marito, figli, Instagram

La vita privata di Carly Paoli è un argomento top secret, si sa pochissimo circa le sue relazioni sentimentali. In base alle poche informazioni disponibili, la soprano non è sposata né ha figli. Non si hanno notizie neanche di un possibile fidanzato. L’unico modo per sbirciare un po’ nella quotidianità dell’artista è sbirciare nel suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 14mila follower.