Orietta Berti e la sua idea sui figli gay: cosa ha detto?

Tornata in scena, Orietta Berti esprime la sua opinione sui figli gay e sulla violenza a discapito delle donne. Per farlo utilizza lo strumento che più conosce, ovvero la musica.

L’artista classe ’43 ha infatti presentato due nuove canzoni.

Orietta Berti: violenza e figli gay

Quasi giunta alla soglia degli 80 anni, Orietta Galimberti – in arte Orietta Berti – sembra non sentire il peso della “vecchiaia”. Dopo la televisione e il Grande Fratello VIP, è tornata a fare la cosa che le riesce meglio: cantare. L’artista ha così presentato due nuovi pezzi, che trattano tematiche molto attuali.

Il primo è “Il corasggio di chiamarlo amore”, il secondo si intitola “Diverso”.

Intervistata da Gente, Orietta Berti ha spiegato il significato delle sue canzoni e la motivazione che l’ha spinta a scriverle. Il primo brano parla della violenza sulle donne, il secondo tocca il tema dell’omosessualità.

L’artista ha così voluto dire la sua:

“Sono argomenti importanti che alimentano la cronaca, su cui mi fa piacere dire la mia. Le donne storicamente hanno sempre subito violenza, fisica e psicologica, che spesso sopportano in silenzio. Lo fanno nel timore di non essere credute, da soggetti colpevoli quanto gli stupratori che mettono in dubbio la loro onestà. Le capisco, ma le invito a trovare la forza di denunciare i maltrattamenti di certi uomini che dicono di amarle per poi distruggerle. Io, per fortuna, non ho avuto queste esperienze traumatiche, ma mi immedesimo nelle sofferenze di tante donne che hanno scambiato la gelosia e la possessività del partner per amore”.

Un messaggio di forza e di speranza. Avere il coraggio di denunciare, sapendo di non essere mai sole.

Successivamente si è soffermata sulla seconda tematica, relativa all’omosessualità toccando il rapporto madri-figli gay:

“E alle madri che, scoprendo di avere un figlio gay, lo rifiutano, magari su pressione dei familiari omofobi, io chiedo:’Ma che razza di mamme siete?’”.

Un’aspra critica ai genitori che non riescono ad accettare l’orientamento sessuale dei figli, più per paura del giudizio altrui che della propria idea.

La cantautrice italiana ha poi concluso la chiacchierata, sperando che la sua musica possa aiutare a combattere i pregiudizi.

