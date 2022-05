Andrea Roncato, chi è: vita privata, prima moglie, figli e compagna dell’attore

Andrea Roncato è un attore che si è imposto prima in televisione e poi al Cinema collaborando per un periodo con la famosa coppia De Sica-Boldi nei cinemapanettoni.

Andrea Roncato, chi è: vita privata

Andrea Roncato è nato il 7 marzo 1947 a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Si è laureato in Giurisprudenza ma ha preferito la carriera da attore.

In televisione, ha debuttato con il duo Gigi e Andrea, insieme a Gigi Sammarchi, per poi esordire al cinema e in televisione.

Con Gigi Sammarchi, si è esibito in alcuni dei più noti locali di Bologna, per poi approdare in televisione e diventare una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso della sua carriera, ha condotto alcuni programmi come Sabato al circo e Le cose buone della vita. Nella sua carriera da attore si è inserito anche in diversi cinemapanettoni insieme alla coppia Boldi-De Sica. Protagonista anche della fiction Carabinieri. Nel 2022, è protagonista in Vecchie Canaglie con Lino Banfi e Andy Luotto.

Andrea Roncato: prima moglie e figli

L’attore ha avuto una breve relazione con la pornostar Moana Pozzi, con cui aveva lavorato nel film “I pompieri”. In seguito, ha sposato Stefania Orlando nel 1997 con cui era fidanzato da quattro anni. La relazione diventa spesso burrascosa e non dura molto. L’attore non ha figli.

Compagna dell’attore

Nel 2011, Roncato ha conosciuto Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Dopo alcuni anni di convivenza, i due si sono sposati nel 2017.

Lei è nata nel 1968 ed è 21 anni più giovane di lui.