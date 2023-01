Fedez alla Rai in occasione di Sanremo 2023: arriva in tv con “Mucchio Selvaggio”

Fedez alla Rai con il suo podcast che si trasferisce dai social alla televisione. Il famoso format sarà protagonista con il rapper nella settimana di Sanremo ed andrà ad arricchire la proposta del Festival, in cui già ci sarà la moglie Chiara Ferragni come co-conduttrice per due serate.

Fedez alla Rai in occasione di Sanremo 2023

Fedez arriva in Rai sul secondo canale in prima serata con un suo programma. La notizie era già stata anticipata da Dagospia e vedrà il rapper protagonista con il suo famoso podcast che dai social si trasferisce in televisione. Tutto questo nella settimana di Sanremo e prima dell’inizio del Festival ogni sera. Dunque, la coppia dei Ferragnez sarà la vera protagonista del Festival con la Rai che trasferirà parecchi soldi sui conti di entrambi. Ultimamente, i due stanno concludendo l‘acquisto di una mega villa sul lago di Como.

Arriva in tv con “Mucchio Selvaggio”

La notizia è stata data dallo stesso cantante che sul suo profilo Instagram scrive: “E se vi dicessi che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo?”. Dunque, Muschio Selvaggio andrà in onda dopo il Tg2 delle 20:30 per 10 minuti in diretta da Sanremo. Una doppia veste per il cantante Fedez, che sarà anche ospite per una sera sulla nave di Costa Crociere.

Muschio Selvaggio è il primo podcast italiano di intrattenimento trasversale multiplatform, fruibile su YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Nato a gennaio 2020, vede alla conduzione il rapper Fedez e lo youtuber Luis Sal, con la partecipazione ricorrente di Martin Sal.

