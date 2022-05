Vera Gemma, chi è: oggi, padre, fidanzato, incidente stradale, Jeda, Isola dei Famosi

Vera Gemma è un'attrice e scrittrice che ultimamente ha fatto parlare molto della sua via sentimentale per un motivo in particolare.

Vera Gemma è una scrittrice ed attrice con un rapporto cinematografico avuto soprattutto con Dario Argento e la figlia Asia. Il suo utimo fidanzamento ha fatto molto discutere.

Vera Gemma, chi è: oggi

Vera Gemma è nata a Roma il 4 luglio 1970. Nella vita è una scrittrice e un’attrice. La sua infanzia l’ha trascorsa a Roma ma nel 2008 si è trasferita a Los Angeles, dopo un periodo in cui ha vissuto anche a Parigi.

La sua carriera di attrice è iniziata nel 1996 in La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Poi ecco Ladri di Cinema”, “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati” tutti girati nel 1997. Nel 1999 ha preso parte al film “E insieme vivremo tutte le stagioni” mentre nel 2000 la vediamo con Asia Argento nel film di successo “Scarlet Diva”. L’ultima esperienza cinematografica la fa nel 2004, nel film del regista Dario Argento “The Card Player”.

Vera Gemma: padre e fidanzato

Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Il padre di Vera, Giuliano Gemma, è stato uno degli attori più amati nel periodo tra gli anni ’60 e ’80. La sua carriera però non è isolata a quel periodo, nel 2012 ha recitato anche nel film di Woody Allen, “To Rome With Love”, un anno prima di morire a causa di un incidente. Riguardo il padre aveva dichiarato: “Mi sentii persa.

Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca, vorrei poterlo fare ancora”.

Vera nel 2001 ha sposato l’ex campione di Kung-Fu di nome Jamil, conosciuto a Parigi ma dopo pochi anni la relazione è finita.

Vera Gemma e Jeda: si sono lasciati?

Vera si è legata sentimentalmente al manager Jeda. lei ha 50 anni e lui 22.

Commentando il rapporto con il fidanzato, di molti anni più giovane di lei: « Sono tutti frastornati dalla nostra differenza d’età. L’importante è che l’amore sia vero, sincero, poi quato dura dura. Non c’è una regola in amore, non ho problemi di nessun tipo, mentre gli altri sono turbati e giudicano con grande facilità».

Isola dei Famosi

L’attrice ha partecipato all’edizione del 2021 dell’Isola dei Famosi.

Rispetto alla sua partecipazione aveva dichiarato: “Spero che L’Isola mi permetta di dimostrare che non sono una figlia di papà viziata, come pensa chi non mi conosce e guarda solo il mio cognome”.