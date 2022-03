Parigi bombardata dai russi, il video shock della propaganda ucraina

Parigi bombardata dagli aerei russi, il video shock della propaganda ucraina: "Immaginate che succeda in un'altra capitale europea".

Parigi bombardata da Putin, un video virale dall’Ucraina manda in tilt il web. Le scioccanti clip di propaganda diffuse online mostrano una simulazione di una serie di attacchi aerei russi alla capitale francese.

Propaganda Ucraina, Parigi bombardata: ecco il video shock

L’Ucraina continua la sua campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per ottenere la No-fly zone, ovvero di impedire militarmente alla Russia di entrare nello spazio aereo ucraino e fermare i bombardamenti.

Stavolta, per farlo, si serve di un terrificante video di propaganda, diffuso online da Oleksandr Merezhko, presidente della commissione Affari Esteri. Il tweet del politico è accompagnato da un pesante avvertimento: “Anche noi pensavamo non sarebbe mai successo”.

La clip mostra una realistica quanto agghiacciante simulazione di un attacco aereo a Parigi da parte di aerei russi. I principali monumenti della capitale francese vengono bombardati uno dopo l’altro, tra le urla dei cittadini e le sirene antiaeree.

La Torre Eiffel in fiamme crolla sotto i colpi delle bombe. Il testo in sovrimpressione lancia un lapidario messaggio: “Immaginate che succeda in un’altra capitale europea”. La clip si chiude infine citando l’appello del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Combatteremo fino alla fine, dateci una possibilità. Chiudete i cieli sopra l’Ucraina o dateci aerei da combattimento. Se noi cadiamo, cadrete anche voi”.