Sal Da Vinci, chi è l’amato cantante napoletano: canzoni, moglie, Sanremo

Chi è Sal Da Vinci, amato cantante e attore napoletano. Il noto artista 54enne, nato in America durante un tour del padre cantante, vanta oltre trent’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, costellati di dischi di successo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Sal Da Vinci: vita, carriera e canzoni del cantante napoletano

Nato a New York il 7 aprile 1969, Salvatore Michael Da Vinci, in arte Sal Da Vinci, è un celebre cantante e attore di origini napoletane. È il figlio d’arte del cantante Mario Da Vinci, nato proprio durante una sua tournée negli Stati Uniti. Sal fa il suo esordio nel mondo della musica a soli 6 anni, esibendosi per la prima volta di fronte a un pubblico. Nel 1976 incide il suo primo disco in duetto con il padre, cantando Miracolo ‘e Natale. Nel 1978 comincia a farsi strada anche nel mondo della recitazione, tra film al cinema e spettacoli teatrali. Il suo talento viene notato nel 1986 da Carlo Verdone, che lo prende con se per la commedia Troppo forte, dove Sal Da Vinci interpreta lo “scugnizzo” Capua.

Negli anni successivi torna a concentrarsi maggiormente sulla propria carriera musicale, diventando uno degli artisti neomelodici più apprezzati di sempre. Nel corso della sua carriera trentennale incide ben trenta album in studio. Tra le sue canzoni più amate ricordiamo Da lontano, Fai come vuoi, Il mercante di stelle, Bella da dimenticare, Nun t’aggia perdere e Nanà. Nel 2009 ottiene il terzo posto nella classifica generale del Festival di Sanremo, con Non riesco a farti innamorare.

Vita privata: chi è sua moglie?

Dal 24 giugno 1992 Sal Da Vinci è sposato con Paola Pugliese. Paola non lavora nel mondo dello spettacolo e conosce suo marito da quando i due erano solo adolescenti. “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei” -ha raccontato Sal in un’intervista nel salotto di Vieni da me– “Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi filava, mi chiamò pure ‘criaturo’, ma io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette e quest’anno festeggiamo 28 anni di matrimonio”.

La coppia ha avuto due figli, la primogenita Annamaria e Francesco. Quest’ultimo pare intenzionato a seguire le orme del padre e a lanciarsi nel mondo della musica. Nel 2019 Francesco Da Vinci è stato infatti uno dei partecipanti della sesta edizione di The Voice of Italy, nella squadra di Guè Pequeno. Il giovane cantante è arrivato a un passo dalla finale del talent, venendo eliminato nel secondo round della semifinale.