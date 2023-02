Elly Schlein, bodyshaming sui social contro la neo segretaria del Pd: attacco anche dall’ex vicesindaco di Verona

Elly Schlein, bodyshaming: la neo segretaria del Pd è stata presa di mira sui social da alcuni utenti. Tra questi anche qualche politico appartenente a Fratelli d’Italia. Non è la prima volta che qualche personaggio femminile della politica italiana viene attaccata.

Elly Schlein, bodyshaming sui social contro la neo segretaria del Pd

La neo segretaria del Pd Elly Schlein è stata vittima sui social di bodyshaming. Non è la prima volta che una donna in politica arriva nel mirino di haters. Su Twitter nel giro di poche ore è finito infatti in tendenza l’hashtag #pippofranco. Secondo molti utenti, ci sarebbe una somiglianza tra la Schlein e il comico Pippo Franco. Inoltre, un altro attacco arriva da Carlo Taormina, avvocato e volto tv, che non troppo candidamente si chiede: “Ma la Schlein è trans?”

Attacco anche dall’ex vicesindaco di Verona

Sempre dopo l’ufficialità della vittoria della neo segretaria del Pd, è arrivato un altro attacco da parte dell’ex vicesindaco di Verona, iscritto a Fratelli d’Italia, che su Facebook ha pubblicato un post che ha generato polemiche: “Elly Schlein e Marilyn Manson separati alla nascita“.

“Stefano, non condivido ed in tutta sincerità e amicizia ti scrivo che gli avversari politici si guardano per le loro idee e la loro coerenza non per l’aspetto fisico – commenta un utente – Non condivido nulla della Schlein ma non ritengo giusto deriderla per l’aspetto fisico”. Casali, ex consigliere regionale ed ex presidente di Agsm, risponde: “Nessuna critica o offesa, notavo solo la somiglianza”.

