Paolo De Andreis, chi è l’ex capostruttura Rai: vita privata, carriera, figli

Chi è Paolo De Andreis, storico produttore ed ex capostruttura Rai. È stato dietro le quinte di ben 13 edizioni di Domenica In.

Chi è Paolo De Andreis, capostruttura della Rai. Da molti anni ormai una delle personalità più importanti dietro le quinte della tv nazionale, ha un passato lavorativo anche nel cinema. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Paolo De Andreis, vita privata e carriera dell’ex capostruttura Rai

Paolo De Andreis è senz’altro un nome molto noto nell’ambiente dell’intrattenimento e dello spettacolo. Sebbene probabilmente non dica granché al pubblico, molte delle più famose personalità della Rai hanno avuto modo di lavorare al suo fianco. De Andreis si è infatti costruito una carriera nel mondo della produzione, diventando uno dei professionisti più apprezzati e richiesti del settore. Passa i suoi primi tredici anni di carriera nel mondo del cinema, lavorando alla realizzazione di grandi pellicole come Novecento, Pane e cioccolata e Fratello sole sorella luna. Negli anni Ottanta il grande schermo va in crisi in Italia e De Andreis si rimette in gioco puntando sulla televisione.

Fa il suo esordio in Rai con la produzione del kolossal Marco Polo, esperienza che gli vale la stima e l’amicizia di Brando Giordani. Negli anni successivi diventa uno dei pilastri del dietro le quinte di Domenica In. “Ho fatto complessivamente 13 edizioni di Domenica In.” -spiega De Andreis in un’intervista concessa a TvBlog- “Non di seguito altrimenti sarebbe stato un suicidio lavorare 7 giorni su 7 per 13 anni. Ho fatto poi le prime serate con Giorgio Panariello, Fiorello, Gianni Morandi, Renato Zero e tanti altri”.

In seguito sostituisce Giordani come capostruttura Rai, ruolo che poi ricopre per oltre trent’anni. “Essendo apartitico è clamoroso che sia rimasto per tanto tempo.” -ha affermato in una recente intervista- “Stesso motivo per cui il massimo che ho potuto raggiungere in Rai è stato il ruolo di capostruttura. Io faccio il produttore vero, il mio mestiere è divertirmi a risparmiare, ho risparmiato due milioni di euro in tredici puntate con una media del 24% di share, vincendo sempre”.

Vita privata: moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Paolo De Andreis, le informazioni a nostra disposizione sono pochissime. L’ex capostruttura è molto riservato e non è solito condividere troppi dettagli sui suoi familiari. Per questo motivo ad oggi non è noto se sia sposato, né se abbia dei figli o nipoti.