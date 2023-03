GF Vip 7, chi vincerà il reality secondo i concorrenti? Non solo fan e bookmaker, scopriamo cosa ne pensano i gieffini stessi. Per chi tifano? Chi secondo loro ha più chance di vittoria?

Chi vincerà il GF Vip 7 secondo i concorrenti: cosa ne pensano i gieffini?

La finale del 3 aprile si avvicina e tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip 7 sono curiosi di scoprire chi tra i concorrenti rimasti in gara si aggiudicherà la vittoria. Sono tre per ora i vipponi che si sono conquistati un posto in finale, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ci sono solo altri due posti da finalisti per gli altri sei gieffini ancora in casa, uno dei quali sarà assegnato nella puntata del 27 marzo. Nel frattempo anche i concorrenti si sono aperti e hanno cominciato a dire la loro su chi vincerà l’edizione più lunga in assoluto del reality. Chi vincerà, quindi, il GF Vip 7 secondo i vipponi?

Il parere dei vipponi: lotta a due tra Oriana ed Edoardo

Le opinioni del cast sono divise equamente in due schieramenti, che vedono trionfare uno tra Oriana ed Edoardo. L’ex naufrago è sostenuto da Giaele, Micol, la stessa Oriana e Andrea Maestrelli. La showgirl venezuelana gode invece del supporto di Milena, Edoardo, Luca Onestini e Alberto De Pisis. Fa eccezione Nikita Pelizon, che invece è convinta che a spuntarla sarà proprio il suo amico Alberto. Negli scorsi giorni aveva espresso lo stesso parere anche un ex inquilino della casa di una precedente edizione, Antonio Zequila: “È una persona educata e tranquilla che ha fatto un percorso netto. Mi piacerebbe che vincesse almeno per una volta l’educazione che si è un po’ persa in televisione“.